【樓市鬆綁】佛山：市內就業或經商滿３年，租房也可申請入戶

《經濟通通訊社１３日專訊》廣東佛山市人民政府辦公室發布《關於穩定居住就業入戶事項

調整的通知》，對於在本市合法穩定就業滿３年（連續繳納社會保險滿３年，或連續經商滿３年

，可互補疊加）並有合法穩定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可以申請入戶，共同居住生活

的配偶、未成年子女可以隨遷。

通知解釋，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的，在房屋所在地入戶；在本市沒有合法產權

住宅房屋的，經產權單位同意可遷入工作單位產權住宅房屋或政府產權租賃房屋；也可遷入親友

家庭戶，或遷入工作單位集體戶，工作單位沒有設立集體戶的，可遷入就業所在地政府公共集體

戶。



＊在高明區連續居住逾半年，可申請在該區入戶＊



另外，在佛山市高明區辦理居住登記且連續居住半年以上，有合法穩定住所（含租賃）的非

本市戶籍人員，可以在該區申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。申請人在高

明區持自有合法產權住宅房屋的，在房屋所在地入戶；沒有合法產權住宅房屋的，可遷入居住地

政府公共集體戶。

稍早佛山市住房和城鄉建設局等九部門發布的《關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若

干措施》已提到，在本市持自有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員，可以在房屋所在地申請入

戶。今次通知補充，自有合法產權住宅房屋僅限住宅，不包括辦公用房、商業公寓及商舖等非住

宅用途房屋。以房產證（不動產權證）或購房合同標明住宅用途為準。（ｓｌ）

