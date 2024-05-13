【汽車新勢力】中汽協回應特斯拉通過數據安全測試：一視同仁

《經濟通通訊社１３日專訊》對於美國電動汽車巨頭特斯拉兩款車型上月底上榜中汽協和國

家計算機網絡應急技術處理協調中心的《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報》第一

批名單，內媒《中國日報》引述中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒指出，落實汽車數據處理安全

是智能汽車發展的新起點，第一批次所有送檢的６家中外車企均自主報名參與，包括參加此輪檢

測的唯一外資車企特斯拉。

付炳鋒強調，協會秉持對所有送檢車企車型一視同仁的原則，「第一批檢測特斯拉就參與進

來了，也是抓到了一個機遇。特斯拉清楚地看到，未來自動駕駛的消費趨勢會在中國大市場上率

先興起」。

特斯拉據報正積極尋求完全自動駕駛（ＦＳＤ）功能落地中國，特斯拉ＣＥＯ馬斯克上月底

旋風式訪華期間獲國務院總理李強接見後，中汽協與國家計算機網絡應急技術處理協調中心就發

布了《關於汽車數據處理４項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，特斯拉兩款車型

Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ上榜，均符合相關的汽車數據安全４項合規要求（車外人臉信

息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知），據指這

將有利於當局全面解除對特斯拉在機關單位、機場、高速等地禁行禁停的限制。（ｓｌ）

