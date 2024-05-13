《神州債市》中國銀行周四將發行３００億人民幣ＴＬＡＣ非資本債

《經濟通通訊社１３日專訊》繼工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）之後，中國
銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）今日公告，將於周四（１６日）簿記建檔發行基本規
模為３００億元（人民幣．下同）的總損失吸收能力（Ｔｏｔａｌ Ｌｏｓｔ Ａｂｓｏｒｂ
Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ，ＴＬＡＣ）非資本債券。
公告顯示，中行今次的２０２４年總損失吸收能力非資本債券（第一期）分為兩個品種，其
中品種一基本發行規模２００億元，期限四年，第三年末附有條件的發行人贖回權；品種二基本
發行規模為１００億元，期限六年，第五年末附有條件的發行人贖回權。公告並稱，若實際全場
申購倍數符合一定條件，發行人有權選擇行使對應品種超額增發權，兩個品種合計增發規模不超
過１００億元。該期債發行期限為５月１６日至５月２０日，共三個工作日，繳款截止日為５月
２０日。
＊工行周三發行內地首隻ＴＬＡＣ非資本債券＊
此前工行公告稱，將於周三（１５日）簿記建檔發行３００億元ＴＬＡＣ非資本債券，為中
資銀行ＴＬＡＣ債券首單，期限同樣分為四年和六年期兩種，均附有發行人贖回權。
總損失吸收能力非資本債是指，全球系統重要性銀行為滿足總損失吸收能力要求而發行的、
具有吸收損失功能、不屬於商業銀行資本的金融債；清償順序和利息支付順序均在發行人的除外
負債之後，股權資本、其他一級資本工具、混合資本債券、二級資本工具等其他各級別合格資本
工具之前。
＊五大行擬合共發行４４００億ＴＬＡＣ非資本債＊
中國２０２１年發布的管理辦法規定，全球系統重要性銀行外部總損失吸收能力風險加權比
率自２０２５年１月１日起不得低於１６％，自２０２８年１月１日起不得低於１８％；外部總
損失吸收能力槓桿比率自２０２５年１月１日起不得低於６％，自２０２８年１月１日起不得低
於６﹒７５％。
隨著ＴＬＡＣ階段性達標期限臨近，國內五家全球系統重要性銀行已於今年第一季陸續公布
了ＴＬＡＣ非資本債券發行計劃。其中中國工商銀行、農業銀行（０１２８８）
（滬：６０１２８８）、中國銀行、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）將在
２０２５年率先迎來達標考驗，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）因去年新上榜全
球系統重要性銀行名單，其第一階段達標時間為２０２７年初。據此前相關公告，工農中建交五
大行擬分別發行不超過６００億元、５００億元、１５００億元、５００億元和１３００億元
ＴＬＡＣ債券，合計４４００億元。（ｓｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情