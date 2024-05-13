《神州基金》瑞豐達持股新三板股票集體停牌，日贏董事長曾談收割

《經濟通通訊社１３日專訊》規模超過２０億元（人民幣．下同）的浙江瑞豐達資產管理有

限公司實際控制人「跑路」事件持續發酵，除了中國證監會已經立案調查外，瑞豐達所投多隻新

三板個股今日停牌，有機構表示正開始自查。瑞豐達最大關聯公司日贏控股（０１７４１）股價

今日繼續大瀉，一度瀉５９﹒６％創新低，目前瀉５８％，報０﹒１０８港元。

多家內媒均指出，瑞豐達實控人孫偉和日贏投資控股集團（下稱「日贏投資」）董事長李敏

是夫妻。雖然在港上市的日贏控股高管人員名單中未出現過李敏的名字，但李敏、孫偉多次共同

出現在日贏系企業活動上。某門戶網站２０１９年９月發布的日贏控股上市活動上，更顯示李敏

、孫偉分別為董事長、總經理。《北京商報》也提到，此前致電瑞豐達時發現，相關號碼顯示為

「日贏集團」，而據天眼查數據，瑞豐達與７５家企業共用聯繫電話，其中就有多家「日贏系」

公司。目前日贏投資位於上海的辦公室亦已被警方禁入。



＊爆雷前李敏朋友圈暢談「各類投資者最終都將被收割」＊



《中國證券報》引述受害投資者透露，在「瑞豐達跑路」消息爆出前，李敏曾在５月５日於

微信朋友圈發布「收割論」，暢談「各類投資者最終都將被收割」，稱「記住：一定不要貪婪，

不然一定會有一把『鐮刀』在等著收割你，中產被理財收割、富人被信托收割、小機構被大機構

收割、大佬被野心收割，如果你沒被收割，恭喜你，你是最幸福的人！」

據內媒引述受害投資者指出，瑞豐達產品４月已經無法兌付。《北京商報》指出，經查詢公

開信息發現，瑞豐達旗下私募資金較多流向新三板股票。同花順ｉＦｉｎＤ數據顯示，據

２０２３年年報，瑞豐達旗下產品出現在６隻新三板股票的十大流通股東名單中，分別為邦客樂

、和嘉天健、農匠科技、味福記、友聯盛業以及浩添儲能。其中農匠科技２０２３年年報顯示，

新進股東中，第三、六、七、九名股東同屬江蘇瑞竹私募基金管理有限公司私募基金產品；第四

、五、八、十股東同屬於浙江瑞豐達資產管理有限公司私募基金產品。對比半年報，顧乘龍、陳

文鑫、李素建、劉紅雲等８名投資人大幅減持，即私募一入場就有多名投資人撤出。值得一提的

是，和嘉天健下半年撤出的投資人幾乎與農匠科技一致，同時多隻瑞豐達旗下產品大舉增持。



＊瑞豐達底層資產投向新三板，或為套取轉移投資人資金＊



農匠科技今起停牌，預計５月２７日前復牌。農匠科技表示，關注到股東瑞豐達相關私募基

金負面消息的相關輿情，已進行初步核實，控股股東、實際控制人及董監高未曾買賣公司股票，

未曾操縱他人帳戶買賣公司股票，與參與交易的投資人沒有任何關聯關係。此外，結合公司前期

股價大幅變動情況，公司擬對上述事項開展核查。

報道引述券商從業人士指出，私募可以通過私募之間互投產品來虛增管理規模。瑞豐達很多

產品應該放了場外槓桿。瑞豐達底層資產投向新三板，上述套取資金的操作是有可能實現的，只

要被投企業配合。

盤古智庫高級研究員江瀚也認為，瑞豐達旗下產品出現在多隻新三板股票的十大流通股東名

單中，確實存在通過交易流動性較差的新三板個股將投資人資金進行「套取轉移」的可能性。如

果新三板個股流動性差，機構可能難以在短時間內將股票變現，導致資金被套牢。（ｓｌ）

