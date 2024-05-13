【互換通】人行：優化互換通機制，豐富產品類型並完善配套功能

《經濟通通訊社１３日專訊》中國人民銀行網站發文稱，為進一步促進內地與香港金融衍生

品市場協同發展，構建高水平金融開放格局，中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、

香港金融管理局支持「互換通」機制安排進一步優化，當中包括豐富產品類型，推出以國際貨幣

市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風

險管理需求。

同時，完善配套功能，推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，便利參與機構管理存

續期合約業務規模，降低資本佔用，活躍市場交易。此外，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市

場清算所股份有限公司、香港場外結算有限公司還將同步推出其他系統優化和優惠措施，降低境

內外投資者業務參與成本。



＊上線以來名義本金總額約１﹒７７萬億元人民幣＊



文章並指出，自「互換通」去年５月１５日正式上線以來，交易清算等機制安排運轉順暢，

境內外投資者積極踴躍參與，業務量持續上升。截至今年４月末，２０家境內報價商與５８家境

外投資者，累計達成人民幣利率互換交易３６００多筆，名義本金總額約１﹒７７萬億元（人民

幣．下同），日均成交名義本金約７６億元，按月計算的日均成交名義本金增長近３倍，從上線

首月日均約３０億元增至今年４月日均１２０億元以上，為境內外投資者開展人民幣資產配置提

供了便利、高效的風險管理工具。

下一步，內地與香港監管機構將指導兩地金融市場基礎設施機構，繼續穩妥有序推進「互換

通」業務合作，持續完善各項機制安排，助力穩步擴大中國金融市場對外開放，鞏固提升香港國

際金融中心地位。

