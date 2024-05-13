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AH股新聞

13/05/2024 17:52

南韓政府與全球速賣通及Ｔｅｍｕ簽署協議，督促平台禁售有害產品

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述南韓公平交易委員會（ＫＦＴＣ）表示，南韓
政府周一與阿里巴巴（０９９８８）旗下全球速賣通（ＡｌｉＥｘｐｒｅｓｓ）以及拼多多旗下
Ｔｅｍｕ簽署協議，以促進產品安全。
　　隨著全球速賣通、Ｔｅｍｕ和其他中國電子商務平台在南韓大幅擴張用戶群，南韓監管機構
對之加強審查。ＫＦＴＣ表示，近期對全球速賣通和Ｔｅｍｕ平台上銷售的產品（如兒童用品）
進行的安全檢查發現，產品中含有大量對人體有害的物質，嚴重威脅消費者安全，因此該協議十
分有必要。根據協議，政府將提供數據並檢查有害產品是否被禁止在平台銷售。ＫＦＴＣ表示，
正在尋求通過消費者安全法案，讓平台承擔受法律約束的責任。
　　全球速賣通韓國首席執行官張銳表示，該平台自３月以來加強了消費者保護政策，包括無語
言障礙的客戶熱線和更快的退貨速度。Ｔｅｍｕ聯合創始人孫勤則稱，了解到許多監管機構都在
密切關注與海外網絡平台相關的消費者安全問題，Ｔｅｍｕ將繼續加強監管，阻止海外召回產品
等有害產品在南韓流通。
　　據ＫＦＴＣ表示，截至２０２４年３月，全球速賣通和Ｔｅｍｕ在南韓的用戶數量分別激增
至８８７萬和８２９萬，超過了南韓本土購物平台，例如南韓最大購物網站之一１１ｓｔ只有
７４０萬用戶。（ｓｌ）

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