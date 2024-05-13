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AH股新聞

13/05/2024 18:02

【大國博弈】中美將於日內瓦舉行會議，討論ＡＩ帶來的風險問題

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》引述美國官員報道稱，美國和中國將於周二（１４
日）在日內瓦舉行會議，討論先進的人工智能（ＡＩ）問題。有關官員強調，會談將探討如何減
輕這項新興技術帶來的風險，但不會就華盛頓的政策進行磋商。
　　報道指，拜登政府一直尋求與中國就一系列問題進行接觸，以減少中美之間的誤解。美國國
務卿布林肯曾在４月訪問北京時與中國外長王毅討論了ＡＩ問題，並同意就該問題舉行首次正式
雙邊會談。美國國務院已敦促中國和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非ＡＩ做出
部署核武器的決定。
　　報道指，美國國家安全委員會官員Ｔａｒｕｎ　Ｃｈｈａｂｒａ和美國國務院關鍵新興技術
代理特使Ｓｅｔｈ　Ｃｅｎｔｅｒ，將主持這場與中國外交部及國家發展和改革委員會官員舉行
的會議。美國一位高級政府官員被問及，美國會否優先考慮在會議中討論核武器問題時指出，這
是中美第一次舉行這類會議，因此美方預計將討論各種風險，而目前不會預判任何細節。
　
＊中國在軍事等領域快速部署ＡＩ能力，美方將表達擔憂＊
　
　　該名官員並指出，中國在民用、軍事和國家安全領域快速部署ＡＩ能力，往往損害美國及其
盟友的安全，會談將讓華盛頓能夠直接表達這方面的擔憂；又強調與北京的談判重點不是促進任
何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作，「我們的技術保護政策沒有商量的
餘地」。（ｓｌ）

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