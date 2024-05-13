【聚焦數據】內地上月ＣＰＩ按年升０﹒３％勝預期，連增三個月

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局周六（１１日）公布的數據顯示，今年４月，全國

居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三個月保持正增長；

環比由３月的下降１％轉為上漲０﹒１％。１－４月平均，全國ＣＰＩ同比上漲０﹒１％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據時表示，從同比來看，４月ＣＰＩ漲幅比３月

擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格維持３月２﹒７％的降幅，豬肉價格同比漲幅擴大，蔬菜

價格同比由負轉正，有效對沖了水果、雞蛋價格同比降幅擴大的影響。非食品價格上漲０﹒９％

，漲幅比３月擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒７７個百分點。非食品中，能源

價格、工業消費品價格漲幅較大。其中燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降４﹒８％和

６﹒５％，降幅均有收窄。

另外，在４月份０﹒３％的ＣＰＩ同比變動中，受翹尾因素拖累０﹒１個百分點，今年價格

變動的新影響約為０﹒４個百分點。



＊食品價格降幅收窄，旅遊費用增＊



從環比看，ＣＰＩ由降轉升，主要是因為食品價格降幅比３月收窄２﹒２個百分點，影響

ＣＰＩ環比下降約０﹒１９個百分點。非食品價格由下降０﹒５％轉為上漲０﹒３％，影響

ＣＰＩ環比上漲約０﹒２７個百分點。受小長假期間出行增多影響，飛機票、交通工具租賃費、

賓館住宿和旅遊價格均由降轉漲，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒１２個百分點；受國際金價和

油價上行影響，國內金飾品和汽油價格上漲較多，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒１５個百分點

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