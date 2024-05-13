  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/05/2024 08:19

【聚焦數據】內地上月ＰＰＩ同比跌２﹒５％，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局周六（１１日）公布的數據顯示，今年４月，全國
工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，遜於市場預期的２﹒３％，降幅比３月收窄
０﹒３個百分點；環比下降０﹒２％，降幅比３月擴大０﹒１個百分點。
　　１－４月平均，全國ＣＰＩ同比下降２﹒７％，工業生產者購進價格下降３﹒３％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據時表示，在同比降幅中，煤炭開採和洗選業，
化學原料和化學製品製造業，電氣機械和器材製造業，農副食品加工業，計算機通信和其他電子
設備製造業，石油煤炭及其他燃料加工業，價格降幅均收窄；非金屬礦物製品業，黑色金屬冶煉
和壓延加工業，汽車製造業價格降幅均擴大；石油和天然氣開採業，有色金屬冶煉和壓延加工業
價格漲幅均擴大。
　　從環比來看，受國際原油、有色金屬價格上行影響，國內石油和天然氣開採業、石油煤炭及
其他燃料加工業價格有所上漲。煤炭供應充足，電煤需求季節性回落，煤炭開採和洗選業價格下
降３％。４月中旬以來，鋼材市場供需略有改善，價格有所上漲，全月平均仍為下降，黑色金屬
冶煉和壓延加工業價格下降２﹒５％。裝備製造業中，汽柴油車整車製造、新能源車整車製造價
格分別下降０﹒９％和０﹒２％，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降０﹒２％。消費品
製造業中，文教工美體育和娛樂用品製造業、紡織服裝服飾業價格分別上漲１﹒７％和０﹒１％
。（ｌｃ）

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金