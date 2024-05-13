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AH股新聞

13/05/2024 08:43

【聚焦數據】內地４月社融淨減２０００億元，有紀錄以來首次轉負

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，２０２４年前四個月社會融資規模增量累計為
１２﹒７３萬億元（人民幣．下同），比上年同期少３﹒０４萬億元。據此計算，４月單月社融
增量轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場預期
的１萬億元。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加９﹒４４萬億元，同比少增１﹒７萬億元；對實體
經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加１２１３億元，同比多增９２６億元；委托貸款減少９０６
億元，同比多減１６７０億元；信託貸款增加２１２６億元，同比多增２０４８億元；未貼現的
銀行承兌匯票增加１０１４億元，同比少增２３２７億元；企業債券淨融資１﹒１７萬億元，同
比多９０億元；政府債券淨融資１﹒２６萬億元，同比少１﹒０２萬億元；非金融企業境內股票
融資９４９億元，同比少２１９４億元。
　　人行數據指，２０２４年４月末社會融資規模存量為３８９﹒９３萬億元，同比增長
８﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４４﹒９２萬億元，同比增長９﹒１％
；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７８萬億元，同比下降４﹒２％；委托貸款
餘額為１１﹒１８萬億元，同比下降１﹒３％；信托貸款餘額為４﹒１２萬億元，同比增長
９﹒７％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒５９萬億元，同比下降１３﹒８％；企業債券餘額
為３１﹒７８萬億元，同比增長０﹒９％；政府債券餘額為７１﹒０６萬億元，同比增長
１３﹒７％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒５３萬億元，同比增長５﹒２％。（ｒｙ）

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