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AH股新聞

13/05/2024 08:43

【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款７３００億元，低於預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今年前四個月人民幣貸款增加１０﹒１９萬億
元（人民幣．下同），而據其公布的截至４月底人民幣貸款餘額計算，４月新增人民幣貸款約
７３００億元，低於預測的８０００億元。
　　分部門看，住戶貸款增加８１３４億元，其中，短期貸款增加５０億元，中長期貸款增加
８０８４億元；企（事）業單位貸款增加８﹒６３萬億元，其中，短期貸款增加２﹒５６萬億元
，中長期貸款增加６﹒６１萬億元，票據融資減少６６１９億元；非銀行業金融機構貸款增加
４９４３億元。
　　４月末，本外幣貸款餘額２５２﹒４１萬億元，同比增長９﹒１％。月末人民幣貸款餘額
２４７﹒７８萬億元，同比增長９﹒６％。
　
＊４個月人民幣存款增加７﹒３２萬億元＊
　
　　人民幣存款方面，前４個月人民幣存款增加７﹒３２萬億元。其中，住戶存款增加６﹒７１
萬億元，非金融企業存款減少１﹒６５萬億元，財政性存款減少１８７４億元，非銀行業金融機
構存款增加１﹒２３萬億元。
　　４月末，本外幣存款餘額２９７﹒４５萬億元，同比增長６﹒４％。月末人民幣存款餘額
２９１﹒５９萬億元，同比增長６﹒６％。
　
＊外幣貸款餘額同比降近１２％＊
　
　　人民銀行公布，４月末，外幣貸款餘額６５０９億美元，同比下降１１﹒７％。前四個月外
幣貸款減少５５億美元；
　　４月末，外幣存款餘額８２５２億美元，同比下降６﹒４％。前四個月外幣存款增加２７３
億美元。（ｒｙ）

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