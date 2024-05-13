【聚焦數據】內地４月新增人民幣貸款７３００億元，低於預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今年前四個月人民幣貸款增加１０﹒１９萬億

元（人民幣．下同），而據其公布的截至４月底人民幣貸款餘額計算，４月新增人民幣貸款約

７３００億元，低於預測的８０００億元。

分部門看，住戶貸款增加８１３４億元，其中，短期貸款增加５０億元，中長期貸款增加

８０８４億元；企（事）業單位貸款增加８﹒６３萬億元，其中，短期貸款增加２﹒５６萬億元

，中長期貸款增加６﹒６１萬億元，票據融資減少６６１９億元；非銀行業金融機構貸款增加

４９４３億元。

４月末，本外幣貸款餘額２５２﹒４１萬億元，同比增長９﹒１％。月末人民幣貸款餘額

２４７﹒７８萬億元，同比增長９﹒６％。



＊４個月人民幣存款增加７﹒３２萬億元＊



人民幣存款方面，前４個月人民幣存款增加７﹒３２萬億元。其中，住戶存款增加６﹒７１

萬億元，非金融企業存款減少１﹒６５萬億元，財政性存款減少１８７４億元，非銀行業金融機

構存款增加１﹒２３萬億元。

４月末，本外幣存款餘額２９７﹒４５萬億元，同比增長６﹒４％。月末人民幣存款餘額

２９１﹒５９萬億元，同比增長６﹒６％。



＊外幣貸款餘額同比降近１２％＊



人民銀行公布，４月末，外幣貸款餘額６５０９億美元，同比下降１１﹒７％。前四個月外

幣貸款減少５５億美元；

４月末，外幣存款餘額８２５２億美元，同比下降６﹒４％。前四個月外幣存款增加２７３

億美元。（ｒｙ）

