【ＦＯＣＵＳ】信貸放緩，焉知非福

【ＦＯＣＵＳ】Ｍ１（狹義貨幣）轉負，社融轉負，Ｍ２（廣義貨幣）新低，中國４月金融

數據周六（１１日）甫一公布，即引發「崩塌」驚呼；非金融企業、住戶存款單月急劇縮水逾

３﹒７萬億元，亦掀起「錢去哪了」猜想。 從央媽的口風看，前者屬反應過度，後者或暗示資

產配置騰挪。



＊央媽重融資需求「真實有效」＊



人民銀行公布，４月社會融資增量破天荒減少１９９０億元（預期：增１萬億元），為

２０１２年有數據以來首次；其中，政府債淨融資、企業債淨融資按年分別縮水５５３２億元、

２４４７億元；４月信貸數據則顯示，反映消費意願和買樓熱度的居民短期、中長期貸款，當月

分別減少３５１８億元、１６６６億元。

政府、企業、個人齊齊對加槓桿態度保守，固然顯示實體融資需求待振，但貨幣供給端的

Ｍ２增速放緩至７﹒２％的有記錄以來最低，背後既有監管引導的直接作用，又有居民應變的間

接效應。

證據之一是，央媽《一季度貨幣政策執行報告》明言，「當前信貸增長已由供給約束轉化為

需求約束……當貸款投放超過實體經濟真實有效的融資需求時，不僅會使得低效企業長期佔用信

貸資源……也帶來企業資金空轉套利問題。」



＊存款搬家或為尋求確定性資產＊



此無疑顯示，面對社融存量直逼３９０萬億大關、Ｍ２餘額突破３０１萬億，央媽貨幣投放

的關注重點已轉向「質」而不在「量」。此外，各銀行被勒令在４月底前完成「手工補息（突破

存款利率自律上限攬儲）」整改，令過往貸款後再把錢存入銀行賺息差的行為收斂，亦產生存款

「擠水分」效應，推動Ｍ２增速放緩。

證據之二是，跟Ｍ１增速負增長趨勢一致，４月非金融企業存款、住戶存款分別減少

１﹒８７萬億

、１﹒８５萬億元。與之對應，４月內地全市場理財產品規模粗略測算增長達２萬億元，上周五

（１０日）發行的總額３００億元國債亦再度上演「日光」搶購。還值得一提的是，內地客青睞

的「港險」公司之一友邦保險，首季新業務價值創１３億美元季度新高。

有何啟示？在經濟從過往依賴房地產向新質生產力轉型的過程中，借信貸流向推動出清和優

勝劣汰，借存款搬家尋找更具確定性的資產，社融告負和Ｍ２放緩，未必是壞事。

