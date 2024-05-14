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AH股新聞

14/05/2024 09:37

《駐京專電》人行要求進一步推動優化老年人及外國人支付服務工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人民銀行１１日召開優化支付服務會議，
總結前期工作情況，進一步推動優化老年人、外籍來華人員等群體支付便利性。中國人民銀行副
行長張青松出席會議並講話。
　　會議指出，黨中央、國務院高度重視支付便利工作，人民銀行將此作為重大任務，與有關部
門和地方政府高效協同，加快健全全方位政策體系，建立專項工作機制，推動商業銀行、非銀行
支付機構等綜合施策、共同發力，聚焦重點城市、重點機構、重點場景，多措並舉優化支付服務
，實抓實幹打通支付堵點，取得明顯階段性進展，交易金額、筆數實現大幅度增長。
　
＊聚焦銀行卡受理、現金支付等重點任務＊
　
　　會議要求，各單位要落實落細《國務院辦公廳關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意
見》，認真總結前期工作經驗，持續發力、乘勢而上，力爭取得更大突破。要立足當前、面向長
遠，聚焦銀行卡受理、現金支付、外幣兌換、移動支付、帳戶服務、宣傳推廣等重點任務，進一
步提高工作的科學性、針對性與精準性，堅持實事求是、問題導向，推動構建高質量、可持續發
展的支付環境。

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