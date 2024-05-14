《駐京專電》中韓外交部長會晤，同意就維護產供鏈穩定開展對話

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國外交部公布，中共中央政治局委員、

外交部長王毅１３日同南韓外長趙兌烈在北京舉行會談。王毅會上表示中韓之間沒有根本利害沖

突，應追求和而不同的境界，強調當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治化、貿易工具化、

標準武器化，破壞全球產供鏈穩定。作為全球自由貿易體系的受益者和建設者，中韓雙方應共同

抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產供鏈安全穩定。

官方新聞稿稱，雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取盡快達成一致。雙方同意就

維護產供鏈穩定事宜開展對話，致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。堅持貿易投資

自由化，遵守世貿規則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則。

雙方亦就「薩德」問題深入交換了意見，闡述了各自立場，認為應重視彼此安全關切，努力

予以妥善處理，不使其成為影響兩國關係的絆腳石。

另據報，此次會議還計劃為定於本月晚些時候的中日韓三邊峰會奠定基礎。



＊中韓經貿合作規模大，互補性強＊



王毅表示，中韓是近鄰，應當常來常往。建交３０多年來，兩國關係總體發展順利、富有成

果。他指出，中韓雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信；希望韓方恪守一

個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎；雙方要多發出客觀積極信息，

加大正面引導，密切人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。

王毅提到，中韓經貿合作規模大，互補性強，去年貿易額突破３１００億美元，他表示中國

正加快發展新質生產力，推動高質量發展，擴大高水平開放，這將為南韓帶來重要機遇。雙方應

深化互利合作，在彼此發展進程中做可靠和長期夥伴，共同反對貿易保護主義，維護國際自由貿

易體系，保障產供鏈穩定暢通。

趙兌烈表示，希望此次訪問成為韓中關係向前邁進的重要一步，韓國政府高度重視對華關系

。韓國媒體報道，中韓關係陷入僵局，期待趙兌烈此次訪華能夠成為打開兩國高層交流的契機。

至於根據《韓聯社》報道，王毅向趙兌烈表示，兩國關係面臨的挑戰已經增加，希望兩國關

係能夠在不受干涉的情下進一步發展。

