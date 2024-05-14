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AH股新聞

14/05/2024 17:09

【政策解讀】馬光榮：特別國債有利於補足部分弱勢投資領域

　　《經濟通通訊社１４日專訊》財政部昨日公布２０２４年１萬億元人民幣超長期特別國債發
行有關安排，涉及期限為２０年、３０年、５０年。發行時間段從本周五（１７日）首發至１１
月中旬，一共發行２２次。
　　中國人民大學財政金融學院副院長馬光榮表示，此次特別國債是超長期，在今後較長的一段
時期內，財政僅需支付利息，還本時間點大幅延後，有助於平滑債務償付壓力，增強財政可持續
性。
　　特別國債將重點投向科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量
發展等領域建設，以往這些領域因為社會公益性強、市場回報率低，民間投資意願不強；同時，
由於地方效益弱、全國整體效益強，地方政府投資積極性也不高。此次特別國債有利於補足這些
領域的短板弱項，發揮政府投資對優化供給結構的關鍵性作用，通過財政政策牽引經濟結構轉型
升級。
　　馬光榮表示，超長期國債是長期安全資產，金融市場上投資者對長期安全資產存在巨大需求
，尤其是保險公司、養老金融機構有動力配置長期安全資產，但中國超長期國債規模偏低。今後
超長期國債規模持續擴大，對於補足長期安全資產具有重要意義。
　　另外，國債收益率曲線是利率市場的重要基準，超長期國債的缺乏也使得國債收益率曲線在
長期限波段不完善。今後超長期國債規模的持續擴大，有利於完善國債收益率曲線，為全市場金
融產品提供更好的定價基礎。（ｌｃ）

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