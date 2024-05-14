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AH股新聞

14/05/2024 17:57

《中國要聞》內地兩個數據平台出售鍾睒睒等知名企業家電話號碼

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地《每日經濟新聞》報道，一家名為「探客查」的平台正在
大規模售賣企業家個人信息，其中包括農夫山泉（０９６３３）創始人鍾睒睒、蜜雪冰城實控人
張紅甫、蔚來汽車（０９８６６）聯合創始人秦力洪等多位知名企業家手機號。
　　另一家大規模售賣企業家個人信息的平台名為「勵銷雲」，號稱「覆蓋２﹒７億＋企業工商
信息，５﹒３億＋聯繫人，上海數據交易所掛牌」。該平台上也在售多位企業家手機號。
　　目前已經核實到上述平台銷售的農夫山泉創始人鍾睒睒、森馬服飾（深：００２５６３）創
始人邱光和、榮盛集團董事長李水榮、新尚集團董事長唐立新、蜜雪冰城實控人張紅甫、鐘薛高
創始人林盛、蔚來汽車聯合創始人秦力洪手機號均為其本人所有並正在使用。
　　此外，記者通過支付寶轉帳的方式，逐一核對了平台銷售的牧原股份（深：００２７１４）
實控人錢瑛、董事長周群飛、喜茶創始人聶雲宸對應手機號的實名認證信息－－姓氏及尾字，與
企業家名字一致。
　
＊騰訊為其中一平台股東，已要求平台核實並停止違規操作＊
　
　　根據「探客查」官網，登陸該網站並支付９８０元（人民幣．下同）年費，就可以每月查看
５０００條企業家的信息。按最大查詢數量計算，一條企業家的個人信息售價僅０﹒０１６元。
這就意味著，以包年的價格大規模查詢鍾睒睒、李水榮等企業家的手機號，折合約２分錢一條。
　　而另一家平台勵銷雲主要客戶為銷售型企業，包年整套數據１６８００元，智能外呼機器人
５０００元一台，一天可以打１０００個電話。
　　值得注意的是，騰訊（００７００）是勵銷雲的少數股權股東，佔股不到９％，並不參與公
司的日常運營。
　　騰訊方面表示，對勵銷雲「大規模兜售企業家電話行為」並不知情。騰訊已經第一時間聯繫
了勵銷雲管理層，請公司全面核實情況，如有任何違規操作，須立刻停止。騰訊同時對侵權行為
保留追索的權利。（ｌｃ）

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