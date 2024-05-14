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AH股新聞

14/05/2024 15:00

安永：首季上市內銀淨利潤按年跌０﹒８１％，仍面臨較大經營壓力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》安永公布今年中國上市銀行第一季業績概覽，顯示４２家Ａ股
上市銀行今年一季度淨利潤同比減少０﹒８１％，營業收入同比減少１﹒７３％；資產總額較
２０２３年末增長３﹒９３％，增幅較２０２３年一季度的５﹒６２％下降１﹒６９個百分點；
加權平均不良貸款率１﹒２５％，較２０２３年末下降０﹒０１個百分點。總體來看，上市銀行
２０２４年一季度仍面臨較大的經營壓力。（ｈｐ）
　
　

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