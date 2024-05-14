  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

14/05/2024 18:35

《國企紅籌》時代電氣（０３８９８）：尚敬辭任公司總經理

　　《經濟通通訊社１４日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，尚敬因
其工作調動原因而辭任公司總經理之職務，自今日起生效。（ｂｎ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

下一篇新聞︰14/05/2024 17:57  《中國要聞》內地兩個數據平台出售鍾睒睒等知名企業家電話號碼

其他AH股新聞
More

14/05/2024 17:47  《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首

14/05/2024 17:37  交通銀行（０３３２８）：劉珺辭任副董事長、行長等職務

14/05/2024 17:35  【大國博弈】美國對中國製產品加徵關稅，電動車關稅飆至１００％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

普京是當代涅夫斯基？

13/05/2024 07:56

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金