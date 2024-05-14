《神州頭條》財經報章頭版摘要：超長期特別國債本周啟動發行

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



引導更多金融資源進入實體經濟

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國務院１３日召開支持「兩重」建設部署動員視頻會議。國務院總理李強在會上強調，發行並用

好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，為推

進中國式現代化提供有力支撐。



超長期特別國債本周啟動發行

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財政部網站１３日公布２０２４年一般國債、超長期特別國債發行有關安排。其中，超長期特別

國債分為２０年期、３０年期和５０年期品種，均按半年付息。５月１７日，財政部將公開招標

發行２０２４年首隻超長期特別國債，面值總額４００億元（人民幣．下同），票面利率通過競

爭性招標確定。



「互換通」一攬子優化措施出爐

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在「互換通」上線一周年之際，５月１３日，中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、

香港金融管理局聯合宣布支持「互換通」機制安排進一步優化，指導兩地金融市場基礎設施機構

推出與國際接軌的標準化利率互換產品，完善存續期管理配套功能，並落地其他系統優化和費用

優惠措施。





《上海證券報》



加強財政和貨幣金融工具協同配合

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國務院１３日召開支持「兩重」建設部署動員視頻會議。國務院總理李強在會上強調，發行並用

好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，為推

進中國式現代化提供有力支撐。



１萬億元超長期特別國債首期５月１７日發行

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備受關注的１萬億元超長期特別國債發行提上日程。財政部１３日對外發布通知，明確了

２０２４年超長期特別國債發行有關安排。其中，首次發行時間為５月１７日，１１月中旬發行

完畢。



費率改革助力公募形成良好發展生態

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４月１２日，國務院發布「國九條」，明確指出要穩步降低公募基金行業綜合費率。４月１９日

，中證監發布了《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》，將於２０２４年７月１日起

正式實施。在業內人士看來，這一系列重磅政策將對公募基金行業產生深遠影響。





《證券時報》



高質量做好支持「兩重」建設各項工作

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國務院１３日召開支持「兩重」建設部署動員視頻會議。國務院總理李強在會上強調，發行並用

好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，為推

進中國式現代化提供有力支撐。



４００億超長期特別國債１７日招標發行

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財政部１３日發布通知，明確今年超長期特別國債將於５月１７日招標發行，到１１月１５日發

行完畢，發行期限品種包括２０年、３０年、５０年，發行次數分別為７次、１２次、３次，均

按半年付息。



「北向互換通」迎功能優化

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中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局１３日在充分總結內地與香港

利率互換市場互聯互通合作（「互換通」）運行經驗、認真聽取境內外投資者意見建議的基礎上

，支持「互換通」機制安排進一步優化，豐富產品類型，完善配套功能。

（ｌｃ）

