《神州經脈》普京周四起訪華兩天，金監探索社會資本救金融機構

《神州經脈》首筆３０年超長期特別國債將在本周五（１７日）發行，面值總額４００億元

（人民幣．下同），國務院總理李強強調要用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設

各項工作。然而後續缺乏寬鬆訊號，今日（１４日）大市表現沉悶，成交回落，拖累滬深股市稍

微回軟，滬綜指全日跌０﹒０７％，報３１４５﹒７７點，深成指微跌０﹒０５％，創業板指軟

０﹒２６％。

明日為香港佛誕假期，陸股通暫停交易一日，北上資金放假前滬深兩市全日成交８２４６億

元，按日大減９﹒４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３７７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３０點子，兩連跌，續創４月３０日以來兩周新低，全日在７﹒２３３１至７﹒２３８０之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０５３，較上個交易日跌２３點子，兩連跌，續創

４月３０日以來兩周新低，上個交易日報７﹒１０３０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國外交部發言人華春瑩宣布，應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京將於５月１６日

至１７日（周四至五）對中國進行國事訪問。普京上月曾表示計劃在本月訪問中國，外媒此前亦

指普京將於本周三至四（１５日至１６日）訪華，期間將與習近平會晤。這次訪華將是普京展開

新任期後首次外訪。中國外交部發言人汪文斌表示，習近平將同普京就中俄建交７５周年背景下

，雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。此前外媒指，普京此次訪華重點

料在地緣政治上鞏固雙方準盟友關係，並就下一步的中俄經濟深度合作展開討論。



２﹒ 財政部昨日公布２０２４年超長期特別國債發行有關安排，涉及期限為２０年、３０年、

５０年，發行時間從本周五首發至１１月中旬，一共２２次。今年首筆３０年期固定利率附息債

將於本周五進行競爭性招標，面值總額４００億元，票面利率通過競爭性招標確定。在財政部宣

布即將發售超長期特別國債後，國務院昨召開支持「兩重」（國家重大戰略實施及重點領域安全

能力的相關建設）建設部署動員視像會議，國務院總理李強在會上強調，要發行並用好超長期特

別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作，為推進中國式現代化提供有力支撐。



３﹒ 摩根大通策略師首席市場策略師Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ等人周一（１３日）在研報中表示，

看好中國股票市場向好行情仍會持續，新興市場投資者依然低配中國，估值還有１０％－１５％

的上行空間。報告指，雖然中國長期結構性的憂慮並未消除，但預計股票上行行情可能貫穿夏季

並持續到美國大選升溫時候，因市場強烈憧憬房地產危機已走出最低谷。不過，摩通對近期中國

政府的提振措施的持久力存疑，認為放鬆樓市限購只是部分緩解了行業危機，市場原本期待全國

性房策調整或者對消費者其他形式的支持。



４﹒ 國家金融監管總局恢復處置司黨支部今日在《中國銀行保險報》發表文章指，要積極探索

社會資本以市場化方式參與中小金融機構重組的有效途徑。據報這是金監總局恢復處置司設立以

來首次發表文章。文章提出，要建立健全常態化金融風險處置機制，包括明確不同主體承擔損失

的責任和順序；堅持自我紓困資金優先吸收損失，壓實金融機構、股東責任等；並要推動金融風

險處置立法，推動嚴重金融違法行為入刑。



５﹒ 據內媒《華爾街見聞》引述供應鏈人士消息指，小米汽車ＳＵ７加單約８０％，公司正在

要求上游供應商提升零部件供應量，例如其中一類零部件從每個月約１萬套增加至最近的１﹒８

萬套以上。另外，湖南一名小米ＳＵ７車主上周三（８日）晚倒車停車期間發現煞車疑似失靈，

車內發出警報聲，屏幕隨後出現「制動系統故障」等４條異常信息。小米集團公關部總經理王化

昨在微博回應此事稱，「的確是軟件的誤識別」，目前已經修復，並強調這是「小概率事件」，

不必驚慌。



６﹒ 廣州市花都區明日起開展為期一年的商品房「以舊換新」活動，推進商品房「以小換大」

、「以舊換新」，是廣州市首個啟動商品房「以舊換新」的行政區。活動由廣州市花都區房地產

行業協會、廣州市房地產中介協會花都會員服務委員會、廣州市花都區建築裝飾協會聯合主辦，

全國有意出售舊房的業主均可以報名，但換購的新房須為花都區參與活動的項目。



７﹒ 據《新華社》報道，美國電動車龍頭特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠－－上海

儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發。根據計劃，特斯拉上海儲能超級工廠將在

２０２５年第一季度實現量產。該項目總佔地面積約２０萬平方米，總投資約１４﹒５億元，初

期規劃年產商用儲能電池１萬台，儲能規模近４０吉瓦時（ＧＷｈ）。



８﹒ 中國與美國的特使將於當地時間周二在瑞士日內瓦舉行中美人工智能（ＡＩ）政府間對話

首次會議，就人工智能科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題進行交流。中國國家主席習

近平與美國總統拜登去年１１月在三藩市舉行峰會時，ＡＩ發展是兩國元首同意保持對話的重要

議題之一。內地官媒指出，這次會談是為了落實兩國元首會晤的共識。《路透》引述華府官員稱

，中國在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智能，損害美國及其盟友的安全，會談令華盛

頓可直接表達這一擔憂。（ｓｌ）

