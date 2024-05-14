《鍾之日記》港股中斷三連升，雅居樂爆雷閃崩

《鍾之日記》５月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股上日收市個別發展，道指結束八連升。港股先升後跌，早段升幅一度擴大至１８６點，

高見１９３０１點，再創九個月高位，然而盤中市場出現回吐，午後徘徊萬九關，恒指全日收報

１９０７３，跌４１點或跌０﹒２％，結束三連升，全日主板成交近１４３１億元。明日為佛誕

假期，港股休市一日。

兩大互聯網巨頭騰訊控股（００７００）與阿里巴巴（０９９８８）即將公布季度業績，前

者股價上升０﹒９％，後者升１﹒８％。



＊Ａ股沉悶偏軟，成交回落＊



首筆３０年超長期特別國債將在本周五（１７日）發行，面值總額４００億元人民幣，國務

院總理李強強調要用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作。然而市場擔心

後續缺乏寬鬆訊號，今日大市表現沉悶，成交回落，拖累滬深股市稍微回軟，滬綜指全日跌

０﹒０７％，報３１４５﹒７７點，深成指微跌０﹒０５％，創業板指軟０﹒２６％。

明日陸股通暫停交易一日，北上資金放假前滬深兩市全日成交８２４６億元人民幣，按日大

減９﹒４％。



＊雅居樂終爆雷，預售收入跌約七成＊



粵系房企流動性爆雷浪接浪，終於輪到雅居樂（０３３８３）。雅居樂公布，鑑於公司面臨

的流動性壓力，未能於寬限期內支付其於２０２０年第四季發行的６﹒０５％優先票據債息，並

預期將無能力履行其境外債務項下的所有付款義務。該公司表示，未能支付相關利息或會導致公

司的債權人要求加速償還債務，盡管公司稱將與債權人積極探討最佳的解決方案，然而按其他同

行的經驗來看，公司在償還境外債方面大概率進入「躺平」模式。

至於其在境內發展的項目會否爛尾，雅居樂表示，將繼續全力並有序切實推進項目交付，維

持集團的正常營運，集團亦將繼續採取措施加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力

改善資產負債狀況。

另外，雅居樂公布營運數據顯示，截至２０２４年４月３０日止四個月的預售總值為

６５﹒５億元人民幣，較２０２３及２０２２年同比分別下降６８﹒０％及７３﹒９％。

雅居樂股價閃崩，全日跌１２﹒９％，報０﹒６１元，其房產服務子公司雅生活

（０３３１９）同跌４﹒５％，報３﹒２１元。



＊小米再炒新車話題，股價升逾３％＊



小米（０１８１０）首款電動車ＳＵ７銷情不俗，已向零件供應商加單約８０％，供應鏈消

息人士指某類零部件從每個月約１萬套，增加至最近１﹒８萬套以上。小米據報將乘勝追擊，最

早明年推出一款類似於特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ的ＳＵＶ車型，標誌公司立志擴大電動車版圖。

再者，小米昨宣布與京東（０９６１８）達成全新戰略合作，雙方將未來３年銷售目標定為

２０００億人民幣，同時加速「人車家全生態」戰略全面展開。

強強聯手下，小米獲大行看好。高盛預料小米首季業績好過市場預期，重申「買入」評級，

將目標價升至２２﹒６元。另預計２０２４至２０２６年小米汽車銷量分別為１０萬輛、２０萬

輛及３２萬輛，毛利率依次為４％、１０％及１５％，經營虧損分別為１１５億、９６億及６７

億元人民幣。

小米今早最多升約４％高見２０﹒１５元，為２０２１年１１月以來首度重上２０元心理關

口。全日收升３﹒２％。



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