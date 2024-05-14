《打擊貪腐》中廣核原副總經理譚建生退休四年後被查

《經濟通通訊社１４日專訊》中紀委國家監委網站昨日公布，中國廣核集團原黨委常委、副

總經理譚建生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受監察調查。

譚建生現年６４歲，２０２０年６月退休，在金融和能源行業擁有４０多年的工作經驗。據

中國廣核（深：００３８１６）財務報告，譚建生於２０００年９月起加入中廣核集團管理團隊

，擔任副總經理至２０２０年。在加入中廣核集團前，譚建生的工作經歷主要集中在金融部門，

曾任建設銀行廣東省分行投資處處長、建設銀行廣東省分行國際業務部總經理、中國信達資產管

理公司香港窗口公司－華建國際集團有限公司董事、總經理等職。

２０００年加入中廣核集團後，譚建生擔任該集團副總，期間２００６年３月至２００９年

１０月，譚建生兼任福建寧德核電有限公司董事長；２００６年１０月至２００９年８月，兼任

中廣核鈾業發展有限公司董事長；２００７年４月至２０１１年１月兼任中國廣東核電集團總法

律顧問。



＊核電央企今年已有多名幹部落馬＊



中廣核集團是中國最大核電企業，總部位於廣東深圳，為國務院國資委控股央企。截至

２０２３年底，中廣核集團資產總額超１萬億元人民幣，清潔能源總裝機突破１億千瓦，其中在

運核電裝機超３０５６萬千瓦，國內新能源在運裝機容量超４５００萬千瓦。

近年來，國資央企反腐工作持續推進，核電板塊也不例外。今年一季度，中核集團曾有多名

幹部被查，包括中核陝西鈾濃縮有限公司原黨委書記、董事長鍾宏亮，中核集團科學技術委員會

常委、高級顧問李廣長，中核集團專職董事焦成襄等。（ｌｃ）

