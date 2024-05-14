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AH股新聞

14/05/2024 15:13

【大國博弈】中駐美使館：嚴打偷渡有成效，反對美方借題攻擊抹黑

　　《經濟通通訊社１４日專訊》一段時間以來，部分美國媒體、政客關注並炒作大量中國移民
偷渡美國的話題，並且指責中方未採取措施阻止。對此，中國駐美國大使館發言人回應表示，這
是對中方的攻擊抹黑、甩鍋推責。中方在非法移民問題上的立場是一貫和明確的，中國政府堅決
反對任何形式的偷渡活動。
　　發言人指出，近年來，中國執法部門重拳整治妨礙國（邊）境管理違法犯罪，對各種偷渡組
織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效。同時，中國執法部門正與相關
國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。
　　發言人表示，非法移民問題是一個國際問題，需要有關各方開展合作。中方堅決反對美輿論
和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責。中方對與美就非法移民遣返問題開展合作持開放
態度，同時美方也應展示誠意，對等重視中方關切，為合作營造適宜氛圍。
　　美媒早前引述美國移民政策研究所副所長言論稱，在美國聯邦政府２０２３財年，有
５﹒２７萬名未持有效入境簽證的中國移民抵達美國，數量是兩年前的兩倍多，這還不包括偷渡
成功、沒有遇到邊境官員，或是入境後逾期居留的人。（ｒｙ）

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