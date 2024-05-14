【大國博弈】中駐美使館：嚴打偷渡有成效，反對美方借題攻擊抹黑

《經濟通通訊社１４日專訊》一段時間以來，部分美國媒體、政客關注並炒作大量中國移民

偷渡美國的話題，並且指責中方未採取措施阻止。對此，中國駐美國大使館發言人回應表示，這

是對中方的攻擊抹黑、甩鍋推責。中方在非法移民問題上的立場是一貫和明確的，中國政府堅決

反對任何形式的偷渡活動。

發言人指出，近年來，中國執法部門重拳整治妨礙國（邊）境管理違法犯罪，對各種偷渡組

織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效。同時，中國執法部門正與相關

國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。

發言人表示，非法移民問題是一個國際問題，需要有關各方開展合作。中方堅決反對美輿論

和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責。中方對與美就非法移民遣返問題開展合作持開放

態度，同時美方也應展示誠意，對等重視中方關切，為合作營造適宜氛圍。

美媒早前引述美國移民政策研究所副所長言論稱，在美國聯邦政府２０２３財年，有

５﹒２７萬名未持有效入境簽證的中國移民抵達美國，數量是兩年前的兩倍多，這還不包括偷渡

成功、沒有遇到邊境官員，或是入境後逾期居留的人。（ｒｙ）

