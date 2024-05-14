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AH股新聞

14/05/2024 16:12

《打擊貪腐》工行紀委書記劉立憲涉嫌受賄被起訴，曾任職反貪局

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國工商銀行股份有限公司（０１３９８）
（滬：６０１３９８）原黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結
，經最高人民檢察院指定，由山東省德州市人民檢察院審查起訴。近日，山東省德州市人民檢察
院已向山東省德州市中級人民法院提起公訴。
　　檢察機關起訴指控內容包括：劉立憲利用擔任最高檢檢察技術局局長，中國華融資產管理公
司黨委委員、紀委書記、副總裁，中國工商銀行黨委委員、紀委書記等職務上的便利，為他人謀
取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
　
＊曾多次擔任中央巡視組副組長＊
　
　　公開資料顯示，劉立憲出生於１９５４年６月，畢業於吉林大學，曾先後在最高檢、中國華
融、中國工商銀行工作，包括曾任最高檢貪污賄賂檢察廳副廳長、反貪污賄賂總局副局長。
２０１４年離開工行後，劉立憲出任中央第十一巡視組副組長。十八大以來１２輪中央巡視中，
劉立憲先後９次擔任中央巡視組副組長。
　　去年９月，劉立憲主動投案受查，至今年１月被開除黨籍並移送司法。官方通報指其違規獲
取境外身份並長期隱瞞不報；在幹部選拔、職工錄用中為他人謀利並收受財物；違規收受禮品禮
金消費卡，長期借用管理和服務對象車輛；干預和插手市場經濟活動；執紀違紀，執法犯法，嚴
重損害紀檢監察幹部形象，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便
利為他人在案件處理、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｒｙ）

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