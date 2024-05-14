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AH股新聞

14/05/2024 16:31

【大國博弈】中國外交部批評耶倫在貿易補貼議題上存在雙重標準

　　《經濟通通訊社１４日專訊》近日，美國財政部長耶倫在接受美媒採訪時再次談及中國在電
動車等領域存在「產能過剩」問題時，耶倫承認美國在針對重要戰略領域進行投資補貼，但亦同
時希望中國不要向產能過剩的產業提供補貼，因為這樣會把美國本國的企業擠出市場」。
　　今日外交部記者會上，發言人汪文斌就上述報道作回應。他說，按照美方的邏輯，美國進行
補貼就是「至關重要的產業投資」，別國進行補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」；美國向世界
出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」，別國向世界出口有比較優勢的產品就是「產能過剩」
。這用中國話說就是「只許州官放火，不許百姓點燈」，用美國話說就是「我做了你不能學，我
說了你必須做」。
　　汪文斌指出，美國就是在打著「產能過剩」的旗號對別國先進產業進行打壓，以公平競爭為
借口搞保護主義。中方重申，包括電動汽車、鋰電池、光伏產品在內中國新能源產業的快速發展
建立在技術創新、完善產供鏈體系和充分市場競爭之上，取得的領先地位是比較優勢和市場規律
共同作用的結果，而非來自所謂補貼。中方奉勸美方摒棄心口不一的虛偽和雙標，不要再重蹈保
護主義的覆轍。（ｒｙ）

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