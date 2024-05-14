《Ａ股行情》滬指高開０﹒０３％摩通看好中資股，李強提兩重建設

《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部昨日宣布將發售２０年期、３０年期、５０年期超

長期特別國債，其中首筆３０年超長期特別國債將在本周五（１７日）發行，面值總額４００億

元（人民幣．下同）。滬深股市今早窄幅高開，滬綜指高開０﹒０３％，報２４９５﹒００點，

深成指高開０﹒１７％，創業板指高開０﹒２２％，互聯網、半導體股造好，煤炭股走低。

同日，國務院召開支持「兩重」建設部署動員視像會議，中共中央政治局常委、國務院總理

李強在會上強調，要發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作，為推

進中國式現代化提供有力支撐。「兩重」建設是指國家重大戰略實施及重點領域安全能力的相關

建設。

摩根大通策略師首席市場策略師Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ等人在研報中表示，看好中國股票市場

向好行情仍會持續，新興市場投資者依然低配中國，估值還有１０％－１５％的上行空間。

美國政府本周將公布對華關稅決定，美國財政部長耶倫接受採訪時，拒絕透露美國政府的關

稅決定細節，但提到希望不會看到中國對此作出重大反應。另外，中國與美國的特使將於當地時

間周二（１４日）在瑞士日內瓦舉行中美人工智能政府間對話首次會議。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。（ｅｙ）

