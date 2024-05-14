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AH股新聞

14/05/2024 15:08

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數平收，深證Ｂ收升０﹒６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上證Ｂ股指數收升不足０﹒１％，報２５４﹒４９點。深證Ｂ
股指數收升０﹒６％，報１１２４﹒７４點。

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