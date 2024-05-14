《Ａ股行情》滬綜指半日收軟０﹒１２％，金融股領跌

《經濟通通訊社１４日專訊》首筆３０年超長期特別國債將在本周五（１７日）發行，面值

總額４００億元（人民幣．下同），國務院總理李強強調要用好超長期特別國債，高質量做好支

持「兩重」建設各項工作。滬深股市今早工業及金融板塊回軟，滬綜指半日倒跌０﹒１２％，報

３１４４﹒１５點，深成指走低０﹒０１％，創業板指軟０﹒１８％。兩市半日成交５２７０億

元，較上日（１３日）同時段成交減少７﹒４％。



＊四大行領跌＊



金融股今早領跌。四大行方面，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，工商銀行

（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）集體

跌０﹒７％；保險股方面，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒１％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）跌０﹒３％。

ＯｐｅｎＡＩ公司於周一（１３日） 宣布推出新型人工智能模型「ＧＰＴ－４ｏ」，在文

本、影片和音頻方面的能力都有所提高，速度比ＧＰＴ－４ Ｔｕｒｂｏ快一倍，成本只有後者

的一半。Ａ股ＡＩＧＣ概念拉漲，湯姆貓（深：３００４５９）飆兩成封板，凱撒文化

（深：００２４２５）、鴻博股份（深：００２２２９）升一成漲停，世紀天鴻

（深：３００６５４）升８﹒８％，掌趣科技（深：３００３１５）升７％，佳創視訊

（深：３００２６４）升６﹒７％，盛天網絡（深：３００４９４）升５﹒４％。（ｅｙ）

