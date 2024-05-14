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AH股新聞

14/05/2024 15:08

《Ａ股行情》Ａ場全日悶局滬指收跌０﹒０７％，兩市成交快速回落

　　《經濟通通訊社１４日報道》首筆３０年超長期特別國債將在本周五（１７日）發行，面值
總額４００億元（人民幣．下同），國務院總理李強強調要用好超長期特別國債，高質量做好支
持「兩重」建設各項工作。然而後續缺乏寬鬆訊號，今日大市表現沉悶，成交回落，拖累滬深股
市稍微回軟，滬綜指全日跌０﹒０７％，報３１４５﹒７７點，深成指微跌０﹒０５％，創業板
指軟０﹒２６％。
　　明日為香港佛誕假期，陸股通暫停交易一日，北上資金放假前滬深兩市全日成交８２４６億
元，按日大減９﹒４％。
　
＊快遞股落鑊，行業數據強＊
　
　　國家郵政局公布，４月中國快遞發展指數為４１６，同比提升１６﹒７％，預計上月快遞業
務量及收入同比增速將分別接近２３％和１９％。物流板塊午後拉升，密爾克衛
（滬：６０３７１３）漲停，申通快遞（深：００２４６８）升６﹒６％，圓通速遞
（滬：６００２３３）升４﹒４％，韻達股份（深：００２１２０）升３﹒３％，中谷物流
（滬：６０３５６５）升３％，龍頭順豐控股（深：００２３５２）揚１﹒５％。
　　ＯｐｅｎＡＩ公司於周一（１３日）宣布推出新型人工智能模型「ＧＰＴ－４ｏ」，在文本
、影片和音頻方面的能力都有所提高，速度比ＧＰＴ－４　Ｔｕｒｂｏ快一倍，成本只有後者的
一半。Ａ股ＡＩＧＣ概念拉漲，湯姆貓（深：３００４５９）飆兩成封板，凱撒文化
（深：００２４２５）、鴻博股份（深：００２２２９）升一成漲停，星環科技
（滬：６８８０３１）漲８﹒５％，掌趣科技（深：３００３１５）升７％，佳創視訊
（深：３００２６４）升６﹒５％，盛天網絡（深：３００４９４）升５﹒６％。
　
＊煤炭股領跌，工業富聯受累母企業績遜＊
　
　　煤炭板塊今日顯著跌，平煤股份（滬：６０１６６６）瀉３﹒９％，淮北礦業
（滬：６００９８５）跌３﹒４％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌３﹒３％，兗礦能源
（滬：６００１８８）跌２﹒７％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒４％，中國神華
（滬：６０１０８８）走低１﹒３％。
　　銀行股跌幅同居前，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌
０﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％。
　　鴻海第一季淨利潤遠遜於市場預期，在Ａ股上市的子公司工業富聯（滬：６０１１３８）價
跌０﹒８％，報２３﹒８元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３６５７﹒０５　－０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１４５﹒７７　－０﹒０７　　　　３７００﹒７０　　
　　上證Ａ股指數　　３２９７﹒４５　－０﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６６８﹒７３　－０﹒０５　　　　４５４４﹒９２　　
　　深圳創業板指數　１８５５﹒６０　－０﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５４﹒４９　　＋０﹒０５　　　　　１﹒３０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２４﹒７４　＋０﹒５７　　　　　０﹒６３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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