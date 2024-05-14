《海納智見－荀玉根》加能源材料，減科技製造－Ｑ１基金港股持倉

《海納智見》４月海外股市整體下跌，港股表現相對更優。目前國內公募基金一季報已經基

本全部披露，基金港股整體持倉處於甚麼水平？結構上主要布局甚麼方向？本文將就此話題進行

分析。我們的核心結論是：第一：港股４月漲幅領先，上漲主因國內經濟出現積極信號、海外資

金回流以及港股互聯互通政策出台。第二：２４Ｑ１公募基金採取高股息策略投資港股市場，主

要加倉能源與材料板塊，主要減倉科技和製造板塊。第三：從概念板塊角度看，２４Ｑ１基金主

要加倉港股高股息個股，減倉港股運動服飾、ＣＲＯ和教育培訓板塊。



我們回顧一下近期市場：４月全球主要股指多數回調，港股表現更優，漲幅領先全球股市。

從４月全球重要股指表現看，絕大多數海外股市的上漲態勢止步，相較之下港股漲幅居全球主要

股市前列。Ａ股方面：滬深３００指數４月累計漲幅╱最大漲幅為１﹒９％╱５﹒１％，創業板

指２﹒２％╱９﹒８％；港股方面恒生指數累計漲幅╱最大漲幅為７﹒４％╱１２﹒４％，恒生

科技指數累計漲幅╱最大漲幅為６﹒４％╱１７﹒７％；美股方面標普５００指數累計跌幅╱最

大跌幅為－４﹒２％╱－５﹒９％，納斯達克指數為－４﹒４％╱－７﹒７％；其他市場，德國

ＤＡＸ累計跌幅╱最大跌幅為－３﹒０％╱－５﹒１％，英國富時１００累計漲幅╱最大漲幅為

２﹒４％╱５﹒２％，法國ＣＡＣ４０累計跌幅╱最大跌幅為－２﹒７％╱－４﹒３％，日經

２２５指數為－４﹒９％╱－９﹒７％。從行業表現看，４月港股行業表現普遍上漲，日常消費

（１２﹒６％）、能源（７﹒１％）、金融（５﹒５％）漲幅居前，材料（０﹒６％）、房地產

（０﹒６％）、信息技術（１﹒１％）收益率靠後；４月美股行業表現全數下跌，信息技術（－

７﹒０％）、醫療保健（－６﹒１％）、可選消費（－６﹒０％）跌幅居前。



２４Ｑ１公募基金對港股略有增持，持股集中度略微降低。

我們發現２４Ｑ１港股通投資港股的公募基金發行低於去年四季度，節奏上自１月低點後有

所回升。從整體倉位看，公募基金對港股有所增持，截至２４Ｑ１主動偏股型基金重倉股中港股

持股市值佔比為９﹒３％，相較２３Ｑ４環比上升０﹒６個百分點。從持股集中度看，２４Ｑ１

主動偏股型基金重倉股中前１０大╱前２０大重倉股市值佔比分別為５２﹒０％╱６４﹒２％，

相較２３Ｑ４環比下降０﹒５╱２﹒６個百分點，持倉集中度略微降低。



２４Ｑ１公募基金採取高股息策略投資港股市場。

我們發現高股息側集中加倉能源，減倉金融地產，成長側減倉科技與製造行業。２４Ｑ１基

金主要加倉港股能源材料。２４Ｑ１港股能源材料板塊剔除股價影響後的增持幅度為５﹒２個百

分點；２４Ｑ１基金主要減倉科技製造。２４Ｑ１港股科技板塊剔除股價影響後的減持幅度為

３﹒３個百分點，製造板塊為１﹒０個百分點。



從細分行業角度看，２４Ｑ１基金主要加倉石油石化、有色金屬和社會服務，主要減倉港股

醫藥生物、傳媒和汽車。

２４Ｑ１基金主要加倉港股石油石化、有色金屬和社會服務，三個行業剔除股價影響後的增

持幅度分別為２﹒３、２﹒２、１﹒９個百分點；２４Ｑ１基金主要減倉港股醫藥生物、傳媒和

汽車，三個行業剔除股價影響後的減持幅度分別為２﹒７、１﹒７、１﹒２個百分點。



從概念板塊角度看，２４Ｑ１基金主要加倉港股能源與高股息板塊，減倉港股運動服飾、

ＣＲＯ和教育培訓板塊。

２４Ｑ１基金主要加倉港股能源板塊，其中主要加倉了中煤能源、中國石油股份與中海油田

服務；還重點加倉了高股息板塊的中國海洋石油和郵儲銀行。２４Ｑ１基金主要減倉運動服飾板

塊，包括李寧和安踏體育；基金還減持了ＣＲＯ板塊，主要減持ＣＲＯ龍頭藥明生物和康龍化成

；基金還減持了教育培訓板塊，主要減持東方甄選和新東方－Ｓ。



風險提示：美聯儲加息超預期，地緣政治關係惡化，國內經濟復甦不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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