《中國要聞》李強：用好特別國債支持「兩重」建設，早開工早見效

《經濟通通訊社１４日專訊》在中國財政部宣布即將發售超長期特別國債後，國務院昨日

（１３日）召開支持「兩重」建設部署動員視像會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在

會上強調，要發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作，為推進中國

式現代化提供有力支撐。

「兩重」建設是指國家重大戰略實施及重點領域安全能力的相關建設。

李強指出，要著眼推進中國式現代化的需要，突出戰略性、前瞻性、全局性，集中力量支持

辦好一批國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事；要統籌抓好「硬投資」和「

軟建設」，把項目建設和配套改革結合起來，既要編制完善規劃，加強項目管理，打造一批標誌

性工程，也要優化制度供給，用改革辦法和創新舉措破解深層次障礙。要積極回應民生所盼，把

實物投資和人力資本投資結合起來，把項目建設和民生保障結合起來，推動辦好一批群眾關心的

民生實事。

李強強調，「兩重」建設事關全局和長遠，要加強統籌協調提升綜合效應；要統籌做好今年

和未來幾年的重點任務安排；今年要根據戰略重要程度、急迫程度和項目成熟程度，科學做好項

目篩選，爭取早開工、早見效；今后幾年的重大任務要與「十四五」規劃落實相結合，與「十五

五」發展需求相銜接，分步實施、有序推進；要統籌用好常規和超常規的各項政策，加強財政和

貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟；要更好統籌政府投資和民間投資，更

大力度引導民間資本參與「兩重」建設，把民間投資活力充分激發出來。（ｅｙ）

