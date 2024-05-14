《中國要聞》疾控局：國內已監測到ＫＰ﹒２新冠變異株，佔比極低

《經濟通通訊社１４日專訊》對於新冠變種病毒ＫＰ﹒２近期已經取代ＪＮ﹒１，成為美國

等地主要流行新冠病毒株，中國國家疾控局今日發布健康提示稱，３月１１日首次從廣東本土病

例中監測到ＫＰ﹒２變異株，而截至５月１２日，在中國本土病例中共監測到２５條ＫＰ﹒２序

列；每周報告的本土序列中ＫＰ﹒２佔比在０﹒０５％∼０﹒３０％之間，處於極低水平。

疾控局稱，目前ＪＮ﹒１變異株仍是全球優勢流行株。今年以來，ＫＰ﹒２亞分支在全球流

行毒株中的佔比逐漸增加，從１月上旬的０﹒１６％增長至５月上旬的１４％左右。近期部分國

家ＫＰ﹒２亞分支流行程度相對較高，佔比為１０％－３０％。中國現階段的主要流行株構成比

排在前三位的為ＪＮ﹒１、ＪＮ﹒１﹒１６和ＪＮ﹒１﹒４。

另據中國疾控中心上周五（１０日）公布的月度監測數據顯示，２０２４年４月１日－４月

３０日，全國３１個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送１１２９９例本土病例新

冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株；主要流行株為ＪＮ﹒１系列變異株，佔比前三位

分別為ＪＮ﹒１、ＪＮ﹒１﹒４和ＪＮ﹒１﹒１６。

世衛組織ＣＯＶＩＤ－１９技術負責人Ｍａｒｉａ Ｖａｎ Ｋｅｒｋｈｏｖｅ此前表示，

ＫＰ﹒２是ＪＮ﹒１的後代譜系，而ＪＮ﹒１是目前全球主要流行株，ＫＰ﹒２刺突蛋白有額外

的突變。隨著ＪＮ﹒１不斷變異，還會衍生出新的變異株，將繼續密切監測病毒的演變。

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