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AH股新聞

14/05/2024 11:13

《中國要聞》疾控局：國內已監測到ＫＰ﹒２新冠變異株，佔比極低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》對於新冠變種病毒ＫＰ﹒２近期已經取代ＪＮ﹒１，成為美國
等地主要流行新冠病毒株，中國國家疾控局今日發布健康提示稱，３月１１日首次從廣東本土病
例中監測到ＫＰ﹒２變異株，而截至５月１２日，在中國本土病例中共監測到２５條ＫＰ﹒２序
列；每周報告的本土序列中ＫＰ﹒２佔比在０﹒０５％∼０﹒３０％之間，處於極低水平。
　　疾控局稱，目前ＪＮ﹒１變異株仍是全球優勢流行株。今年以來，ＫＰ﹒２亞分支在全球流
行毒株中的佔比逐漸增加，從１月上旬的０﹒１６％增長至５月上旬的１４％左右。近期部分國
家ＫＰ﹒２亞分支流行程度相對較高，佔比為１０％－３０％。中國現階段的主要流行株構成比
排在前三位的為ＪＮ﹒１、ＪＮ﹒１﹒１６和ＪＮ﹒１﹒４。
　　另據中國疾控中心上周五（１０日）公布的月度監測數據顯示，２０２４年４月１日－４月
３０日，全國３１個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送１１２９９例本土病例新
冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株；主要流行株為ＪＮ﹒１系列變異株，佔比前三位
分別為ＪＮ﹒１、ＪＮ﹒１﹒４和ＪＮ﹒１﹒１６。
　　世衛組織ＣＯＶＩＤ－１９技術負責人Ｍａｒｉａ　Ｖａｎ　Ｋｅｒｋｈｏｖｅ此前表示，
ＫＰ﹒２是ＪＮ﹒１的後代譜系，而ＪＮ﹒１是目前全球主要流行株，ＫＰ﹒２刺突蛋白有額外
的突變。隨著ＪＮ﹒１不斷變異，還會衍生出新的變異株，將繼續密切監測病毒的演變。
（ｓｌ）

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