【汽車新勢力】ＳＵ７現煞車失靈問題，小米稱屬小概率事件已修復

《經濟通通訊社１４日專訊》小米（０１８１０）首款電動汽車ＳＵ７發生疑似煞車失靈事

件，湖南一名小米ＳＵ７車主上周三（８日）晚倒車停車期間發現煞車「踩下去沒有阻尼感」，

車內發出警報聲，屏幕隨後出現「制動系統故障」等４條異常信息。該車主透露，小米汽車方面

最初稱煞車並無失效，但隨後技術專家與他一起查看煞車壓力數據，發現當時煞車確實有幾秒鐘

壓力值為零，即失去制動效果。

針對此事，小米集團公關部總經理王化昨日在微博回應稱，「的確是軟件的誤識別」，目前

已經修復，並強調這是「小概率事件」，不必驚慌。

王化表示，經分析確認，車輛當時是制動主控制器（ＤＰＢ╱ＢＣＰ）的系統誤識別降級觸

發備用制動策略，制動輔控制器（ＥＳＰ╱ＢＣＳ）直接響應制動需求為車輛提供煞車減速；同

時，車輛大屏因此彈出制動系統故障提示。過程中，車輛進入制動系統備用策略，ＥＳＰ抽取

ＤＰＢ制動液為車輪增加制動壓力讓車輛制動煞車；由於制動液被ＥＳＰ從ＤＰＢ抽走，制動主

缸壓力快速降低，駕駛員踩踏板「腳感力不足」。



＊車主投訴無人接聽，小米致歉＊



王化指，正是因為制動系統做主次切換，所以原本主制動器的缸內壓力值為０，但並不意味

著喪失全部制動力，此時ＥＳＰ介入制動，未出現煞車系統完全失靈和車輛失控的情況。

王化又強調，涉事車輛經檢查硬件確認無機械故障或受損，並在操作車輛制動系統自檢程序

後，車輛恢復正常；工作人員已向車主表示可以退車或換車，並將全包因退換車而產生的費用。

至於涉事車主投訴事發後撥打小米汽車線上服務熱線，打了４００通、近半個小時都無人接

聽，王化致歉稱，當時是「進線高峰期」，隨後用戶專屬服務群響應了用戶的需求，並安排了道

路救援支持。王化並指，已於４月緊急招聘，預計５月底在線客服接線率會大幅提升。（ｓｌ）

