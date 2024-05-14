《神州金融》金監總局恢復處置司：探索社會資本參與中小機構重組

《經濟通通訊社１４日專訊》國家金融監管總局恢復處置司黨支部今日在《中國銀行保險報

》發表文章指，要積極探索社會資本以市場化方式參與中小金融機構重組的有效途徑。

內媒《２１世紀經濟報道》指出，這是金監總局恢復處置司設立以來首次發表文章。恢復處

置司職責為：擬訂相關高風險機構風險處置制度、標準、程序，對出現嚴重風險、難以持續經營

的機構開展風險處置等工作。

文章指出，要準確把握穩妥有序處置高風險金融機構的工作原則，並建立健全常態化金融風

險處置機制。其中，在充實處置資金來源方面，要探索建立多層次資金保障機制，明確不同主體

承擔損失的責任和順序。堅持自我紓困資金優先吸收損失，壓實金融機構、股東責任。積極探索

社會資本以市場化方式參與中小金融機構重組的有效途徑。健全行業保障基金和金融穩定保障基

金補充機制，支持行業保障基金通過多種方式靈活參與風險處置。



＊推動嚴重金融違法行為入刑，加強金融風險常態化排查＊



此外，在一體推進改革化險方面，要切實做好風險處置後半篇文章，對完成處置「摘帽」的

高風險機構，制定專門監管方案，明確一段時間內特殊監管安排，遏制風險反彈回潮。支持配合

地方黨委政府全面加強地方中小金融機構黨的領導，選優配強管住高管人員，健全公司治理機制

，提升風險管控能力，平衡好盈利性與功能性，徹底扭轉「掙大錢、掙快錢」激進盲目擴張的慣

性思維，防止「穿新鞋走老路」。

同時，要推動金融風險處置立法，推動嚴重金融違法行為入刑，為嚴厲打擊金融風險背後的

犯罪行為提供法律保障。貫通早期干預和風險處置，加強金融風險常態化排查、監測預警和源頭

管控，建立具有硬約束的早期干預機制，對觸發條件的機構果斷採取強制性監管措施，並明確整

改時限要求，防止小事拖大。（ｓｌ）

