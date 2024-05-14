《中國要聞》滬警破首宗利用直播打賞虛開發票案，涉案金額逾廿億

《經濟通通訊社１４日專訊》上海警方破獲首宗利用直播打賞所產生可開發票額度虛開發票

的案件，涉案金額超過２０億元（人民幣．下同），拘捕４０多名疑犯，檢獲８０多部犯案手機

、貓池（多帳號同步控制器）等設備。

去年４月，上海警方在工作中發現，網上有一則廣告宣稱「榜一大哥的帳號裏有５００萬肉

，需要可私聊」，其中所說的「肉」很有可能是在網絡直播平台充值打賞資金後產生的可開發票

額度，而這個開票額度很可能流入不法分子手中，被用於虛開發票。

經過一年的縝密偵查，警方連同稅務稽查部門，挖出了一條涉及上海、江蘇、廣東、湖南、

四川等地，包括中介號商、暴力虛開團夥在內的完整涉稅犯罪鏈條，於今年３月成功抓獲葛某、

黃某、潘某等４０多名疑犯，並查扣一批犯案工具。



＊收購虛開發票額度再轉售，非法獲利千萬＊



經查，中介號商葛某等人在各大直播平台上根據每個帳號的不同等級，以每個數千至上百萬

元不等的價格收購了３０００多個平台帳號，包括「榜一大哥」帳號。葛某等人按照每個帳號可

開票額度的０﹒８％至１﹒５％向帳號持有人支付報酬，隨後按照下游虛開犯罪團夥黃某、潘某

的要求，以開票金額的２％至３﹒５％的價格，從平台直接將發票虛開給他們所指定的公司，累

計虛開增值稅專用發票、普通發票價稅合計超過５億元。

黃某、潘某等虛開犯罪團夥則通過註冊成立的１３０多家空殼公司，對從多個不同渠道獲取

的發票、包括以上述手法虛開的發票進行「洗票」，再按照票面金額的７﹒５％至１２％收取開

票費對外大肆虛開，以此製造不同公司開具發票的假象。截至案發，黃某、潘某等虛開犯罪團夥

對外虛開發票價稅合計２０億餘元，共計非法獲利１０００餘萬元。

目前４０多名疑犯均已因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、虛開發票罪被依法採取刑事強制措施

，案件正進一步偵辦中。（ｓｌ）

