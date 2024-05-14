【ＦＯＣＵＳ】ＧＰＴ－４ｏ挑機谷歌，Ｓｏｒａ後來者眾

【ＦＯＣＵＳ】「江山代有才人出，各領風騷數百年」的名句，在ＡＩ海嘯下，各路玩家稍

有不慎

，隨時淪為「風光短暫」。就在谷歌一年一度開發者大會（Ｇｏｏｇｌｅ Ｉ╱Ｏ ２０２４）

開幕的前一天，ＯｐｅｎＡＩ周一（１３日） 發布新一代旗艦模型ＧＰＴ－４ｏ（０＝

ｏｍｎｉ，包羅萬象），「挑機」意味濃厚。２月問世即驚艷的視頻生成工具Ｓｏｒａ，近日亦

遭遇新的挑戰者Ｋｒｅａ。



＊搶先一天發布，ＯｐｅｎＡＩ研人機互動未來＊



２０２２年１２月，ＣｈａｔＧＰＴ橫空出世，打了搜索引擎巨頭谷歌一個措手不及。去年

３月，谷歌推出聊天機器人免費開發平台ＰａＬＭ ＡＰＩ反擊，但ＣｈａｔＧＰＴ４同日問世

，令谷歌最終全力專攻Ｇｅｍｉｎｉ ＡＰＩ。兩個「死對頭」隔空過招，今次上演第三回合，

ＯｐｅｎＡＩ最新發布ＧＰＴ－４ｏ，時間點正正在谷歌開發者大會前一天。

今次ＧＰＴ－４ｏ的最大看點，在於平均回應時間僅３２０毫秒的人機互動新境界，不單能

就語音、視覺、文本做出不同音調的語音回應，還具備實時翻譯功能，甚至能通過語氣和表情偵

測人的情緒。ＯｐｅｎＡＩ技術長Ｍｉｒａ Ｍｕｒａｔｉ就指，「我們正研究人類與機器之間

互動的未來，ＧＰＴ－４ｏ確實正在改變這種範式。」

另一看點是，ＧＰＴ－４ｏ將推出桌面版程式，並為所有用戶提供免費的有限訪問。此舉印

證了公司ＣＥＯ奧特曼（Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ）近日在斯坦福的公開演講所稱，「通過提供

免費產品，實現社會影響力。」



＊Ｋｒｅａ刷新視頻眼界，中國需ＣｈａｔＧＰＴ時刻＊



ＯｐｅｎＡＩ及其合作方微軟，跟Ｇｏｏｇｌｅ爭奪ＡＩ大模型霸主之位互不相讓。而在熱

爆的ＡＩ視頻領域

，早前搶盡宇宙老大Ｒｕｎｗａｙ風頭的Ｓｏｒａ，打開「影視級」視頻新世界大門才兩三個月

，一間名不見經傳的三藩市初創公司Ｋｒｅａ ＡＩ又再刷新眼界。除了Ｓｏｒａ的文字生成影

片功能，Ｋｒｅａ還提供將已有的圖像、視頻融入新影片中，並能通過文字設定影片不同時間軸

的風格。

在中國，字節跳動旗下火爆應用ＣａｐＣｕｔ（剪映）嚴格而言或稱不上影片創作，但去年

初創立的視頻生成大模型公司愛詩科技，其旗下的ＰｉｘＶｅｒｓｅ亦被視作Ｓｏｒａ的競爭者

之一，上月剛剛完成Ａ２輪逾億元融資。

至於追趕ＣｈａｔＧＰＴ的後來者，除了異軍突起的９０後楊植麟創立的月之暗面旗下

Ｋｉｍｉ，另一ＡＩ初創公司零一萬物，上周亦發布ＡＩ工作平台「萬知」，宣稱可在３秒內提

煉１６９頁英文財報的重點提煉等。其創始人李開復就稱，中國需要自己的「ＣｈａｔＧＰＴ時

刻」來提高人們的興趣、加快普及和投資，因為「當ＧＰＴ５到來時，我們將更落後。」

