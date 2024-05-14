【大國博弈】美國對中國製產品加徵關稅，電動車關稅飆至１００％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國周二宣布提高一系列中國進口產品的關稅，受影響品項包

括電動汽車、計算機芯片和醫療產品。白宮表示，新措施將影響價值１８０億美元的中國進口商

品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。

白宮在一份聲明中表示，總統拜登將保留共和黨籍前總統特朗普實施的關稅，同時提高其他

關稅，理由是中國採取不公平做法讓全球市場充斥著低價商品，對美國「經濟安全」構成「不可

接受的風險」。白宮國家經濟委員會主任布雷納德（Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ）則指出，中

國仍在使用慣用伎倆，藉由持續投資推動自身增長，犧牲其他國家的利益；儘管其已經產能過剩

，但仍用不公平行為產出的低價出口品傾銷全球市場。



＊電動車鋰電池、光伏電池、半導體等均被加徵關稅＊



拜登今年將根據１９７４年貿易法第３０１條款，針對中國進口產品，將電動汽車的關稅從

２５％提高至１００％，鋰離子電動汽車電池和其他電池部件的關稅從７﹒５％提至２５％，用

於製造太陽能電池板的光伏電池關稅從２５％提高到５０％；特定關鍵礦產以及港口起重機的關

稅將從０％提高到２５％；注射器和針頭的關稅將從目前的０％升至５０％，醫療機構使用的一

些個人防護裝備（ＰＰＥ）關稅也將從現行的０升至２５％。在２０２５年和２０２６年，美國

將對半導體徵收更高關稅，稅率將倍增至５０％，此外還將對非電動汽車用鋰離子電池、石墨和

永磁體以及醫療和手術橡膠手套加徵關稅。此外，拜登此前宣布的提高部分鋼鋁產品關稅的舉措

將於今年生效。

根據美國統計局數據，２０２３年美國從中國進口價值４２７０億美元的商品，向中國出口

價值１４８０億美元的商品。這一貿易逆差已經持續了幾十年，並成為華盛頓一個越來越敏感的

話題。



＊分析指將妨礙拜登達成增加製造業就業機會等目標＊



白宮表示，特朗普與中國達成的２０２０年貿易協議並未增加美國出口或增加美國製造業就

業，又指特朗普提出的對所有原產地商品全面徵收１０％關稅將令美國盟友感到沮喪並推高物價

。與拜登競爭總統大位的特朗普已提出將所有中國商品關稅稅率提高至６０％以上的構想。

報道引述分析人士警告稱，貿易爭端可能會導致電動汽車整體成本上升，從而妨礙拜登達成

氣候目標以及增加製造業就業機會的目標。拜登則稱，希望贏得與中國在電動汽車領域的競爭，

但不會發動可能導致兩敗俱傷的貿易戰。（ｓｌ）

