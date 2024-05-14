《打擊貪腐》中證監安青松被移送起訴，涉股權分置改革貪腐

《經濟通通訊社１４日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國期貨業協會原黨委書記、會長

安青松嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律

，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中國證監會黨委、中紀國家監委駐中國證券監督管理委

員會紀檢監察組、湖南省株洲市紀委監委分別研究，決定給予安青松開除黨籍處分及政務開除處

分，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送

。



＊中紀委：政商勾連，隱瞞不報境內外房產，違規買賣股票＊



通報指，經查，安青松入黨初心不純、毫無底線意識，對黨中央重大決策部署表面一套、實

際一套，放棄監管職守，利用職務便利在股權分置改革、企業發行和重大資產重組、日常監管等

方面為他人謀取不當利益，嚴重破壞資本市場秩序，損害證券監管形象，是政商勾連的典型。熱

衷所謂「官場秘訣」，附庸風雅、貪婪無度，想當官、想發財、想出名、想攀附、想享受。提供

虛假情況對抗組織審查，沉迷封建迷信活動，私藏、閱看存在嚴重政治問題的書籍；私自留存重

要涉密文件；無視中央八項規定精神，疫情期間仍頻繁接受管理服務對象高檔宴請和旅遊等活動

安排，違規收受禮金、高檔禮品和大量茅台酒，長期公車私用；組織觀念淡薄，隱瞞不報境內外

房產、保險等個人有關事項，在幹部、職工錄用工作中利用職權為他人謀取利益；違規買賣股票

，利用職權或職務上的影響向管理服務對象推銷自己撰寫的書籍、安排親屬掛名領薪、長期接受

車輛接送服務。非法收受財物，數額特別巨大。



＊於中證監系統工作２８年，曾領導股權分置改革＊



５４歲的安青松去年１１月受查。安青松自１９９５年起進入中國證監會系統工作長達２８

年，歷任中證監上市公司監管部副主任；青島、天津證監局黨委書記、局長；中國證券業協會黨

委書記、會長；去年１－１１月出任中國期貨業協會黨委書記、會長。在中國股市具有重大歷史

意義的股權分置改革中，安青松擔任中證監股權分置改革領導小組辦公室副主任，兼深交所股權

分置改革領導小組辦公室副主任（所領導級）。在２０１９年科創板註冊制實施前期，中證監專

門成立了全面深化資本市場改革辦公室，安青松也是深改辦三位負責人之一。（ｓｌ）

