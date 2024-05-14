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AH股新聞

14/05/2024 16:09

【汽車新勢力】網約車司機疑觸電致腦出血，比亞迪否認電池漏電

　　《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）電動車近日被指
電池漏電，導致司機觸電後腦出血入院。比亞迪方面今日回應內媒查詢指出，初步排除車輛漏電
導致車主病發，願意積極配合相關部門鑑定和調查。
　　一名江西網民近日在社交平台發布短片稱，其５１歲父親５月４日駕駛剛買不到一個月的比
亞迪電動車跑網約車載客途中，因電池漏電受傷，被熱心人士送院後，院方診斷為腦幹出血、電
擊傷，至今昏迷不醒。從短片中可見，由行車記錄儀拍攝到的事發一刻，司機右手疑似觸摸座位
旁邊某些設備後突然說「怎麼有一股電」，然後多次疑似嘗試解開安全帶不果，最後左手打開車
門，右手拉起安全帶離開車廂，對外求救稱「救命啊，我的車跑電了」。
　
＊比亞迪：不排除車主突發腦溢血誤以為觸電＊
　
　　比亞迪方面表示，關於「觸電」傳言，從行車記錄儀攝錄影片可以看到，副駕駛乘客未出現
異常情況，車主也可以解開安全帶移動，加上車輛有電位均衡的安全設計，漏電監測也沒有出現
異常，因此，初步排除車輛漏電導致車主病發，不排除車主突發腦溢血導致手腳麻木，誤以為觸
電的可能，而事後涉事車輛也由車主家屬正常開走。比亞迪方面表示，對車主及其家屬深表關切
和慰問，同時願意積極配合相關部門進行鑑定和調查。（ｓｌ）

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