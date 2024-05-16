《駐京專電》中證監吳清：把「僵屍企業」、害群之馬堅決清出市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中證監主席吳清在「５．１５全國投資者

保護宣傳日」上表示，進一步推動提高上市公司質量。從上市公司的「入口」到持續監管，再到

「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。目的就是堅決把造假者擋在門外，把公開透明的要

求貫徹到公司信息披露的全過程，把尊重投資者、回報投資者的理念融入公司治理的各項機制，

把「僵屍企業」、害群之馬堅決清出市場。

他指出，控股股東、實控人和董監高作為「關鍵少數」，必須挺在前面、扛起責任。同時，

將適應新質生產力發展的需要，優化發行上市、併購重組、股權激勵等制度安排，支持那些有創

新發展潛力的公司加快做優做強，既支持優質的新興企業健康成長，也支持優質的傳統企業轉型

升級。

他表示，進一步夯實投資者保護的制度基礎。在制度制定修訂過程中，充分聽取廣大投資者

特別是中小投資者的意見建議，作出客觀公正的專業研判，更加注重制度的公平性，為投資者提

供更為實質的公平保護。



＊推動行業機構提升專業服務水平＊



此外，進一步推動行業機構提升專業服務水平。要把功能性放在首要位置，端正經營理念，

回歸本源、守正創新，恪守信義義務，增強專業能力，為投資者提供更加多元、更加適配的產品

和服務。對標對表中國特色金融文化「五要五不」，重視聲譽管理，堅定職業操守，培育良好的

行業文化和投資文化。

進一步依法嚴打證券違法犯罪行為。欺詐發行、財務造假、內幕交易、操縱市場等違法犯罪

行為是資本市場的毒瘤，嚴重侵害投資者合法權益。去年以來，證監會堅決落實監管「長牙帶刺

」、有稜有角的要求，查辦案件數量和處罰金額大幅上升。對於「零容忍」打擊證券違法犯罪，

我們的態度堅定不移。我們將會同有關各方健全證券執法司法體制機制，加快構建資本市場防假

打假綜合懲防體系，進一步提升行政刑事銜接效率，讓不法分子付出慘痛代價，切實維護市場「

三公」秩序。

進一步暢通投資者維權救濟渠道。近年來，證券法的修訂，期貨和衍生品法的出台，為化解

投資者糾紛，加強權益救濟提供了許多新的制度機制探索，一些標志性案例相繼落地。將不斷總

結經驗，綜合用好這些投資者保護制度工具，加大證券特別代表人訴訟適用力度，更好發揮調解

仲裁的作用，加強訴調對接，推廣示範判決機制，依法用好先行賠付、當事人承諾等，更加有力

支持投資者獲得賠償救濟。同時，將動員各方力量，更有針對性地加強投資者教育，幫助投資者

增強風險意識，遠離非法金融活動，更好維護自身合法權益。



