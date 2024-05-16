《駐京專電》商務部：產能過剩論悖常理，全球新能源產能相對不足

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會，就一些西方

國家頻頻指責中國產能過剩，稱中國新能源出口衝擊國際市場，商務部新聞發言人何亞東表示，

所謂產能過剩論，有悖常理和常識，毫無道理，完全站不住腳，對產生問題要尊重規律和事實，

客觀全面長遠的看，不能因為一國的產能超過本國需求就貼上過剩的標籤。



＊中國電動汽車出口僅佔產量１２﹒７％＊



他指出，美歐日等發達國家長期向世界出口大量的商品，美國的生產的芯片約８０％，都用

於出口。德國、日本生產的汽車，分別有約８０％、５０％出口。波音空客生產的客機也是大量

出口。而中國電動汽車出口，僅１２０萬輛佔產量的１２﹒７％。「難道美歐日的出口是合理的

，中國的新能源產品出口就是過剩的？」

他又表示，從產業發展趨勢來看，綠色低碳是大勢所趨，隨著全球綠色轉型，對新能源產品

的需求將持續擴大，根據國際能源署的研究，為實現探出和目標，２０３０年全球新能源汽車銷

量，需要達到約４５００萬輛，這個數字是２０２３年全球銷量的三倍多，遠超目前全球的供給

能力，同時新能源領域，技術產品更新迭代加快，還將不斷創造新的需求，總的來看，全球新能

源產業，仍處於起步發展，快速成長的階段，相關產能非但沒有過剩，反而是相對不足的。

