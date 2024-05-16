《駐京專電》商務部：重點外貿企業新簽訂單連續４個月好轉

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》４月份中國進出口增速達到了８％，比３

月份明顯提升，商務部新聞發言人何亞東表示，４月份中國外貿表現符合預期。據商務部近期調

研顯示，重點外貿企業新簽訂單，已經連續４個月好轉，超八成廣交會參展企業的在手訂單金額

持平或增長，但與此同時，也不能忽視存在的風險和挑戰，特別是部分國家推行單邊主義、保護

主義，推行貿易成本和貿易風險，也對全球產業鏈供應鏈造成干擾。

他強調，面對這些不確定不穩定因素，中國將堅定不移推推進，高水平對外開放，積極培育

外貿的新動能，同時有針對性的解決外貿企業的困難和問題，助理企業降本增效，提升國際競爭

力。

此外，他指出，從市場來看，傳統新興市場均呈現增長的態勢，４月份受到庫存消化、需求

恢復等因素的帶動，中國對傳統市場進出口，由降本增，其中對歐盟增長３﹒３％；對美國增長

６﹒２％，同時對新興市場進出口繼續保持較高的增速，對歐盟、共建一帶一路國家分別增長

１４﹒４％和９％，均高於整體。

從行業來看，機電產品貢獻了主要的增量。機電產品進出口增長的１０﹒４％，拉動整體進

出口增速５﹒１％。電子信息產品出口回暖，帶動上游集成電路進口增長２０﹒４％。當前全球

貿易，整體延續了２０２３年四季度以來的緩慢復甦的態勢，在一定程度上穩定了外貿企業發展

的信心。

