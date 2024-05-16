《駐滬專電》上海證監局聯合多部門開展專項行動整治「非法薦股」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海證監局昨日在「全國投資者保護宣傳

日」聯合上海市委網信辦、上海市檢察院、上海市公安局啟動開展「清朗浦江．ｅ企共治」打擊

網上非法證券期貨行為專項行動。

專項行動將督促上海屬地東方財富網（深：３０００５９）、大智慧（滬：６０１５１９）

、螞蟻財富、小紅書、嗶哩嗶哩（０９６２６）等重點網站平台開展全面自查，集中刪除、屏蔽

「非法推薦股票、基金、期貨」、「股市黑嘴」、「場外配資」等違法活動信息、鏈接和軟件商

品，對相關帳號採取階梯處置措施。建立健全證券期貨基金違法活動信息日常監測、清理長效機

制，對以「暗語」、圖片等形式傳播的非法外鏈信息加大識別打擊力度，切斷證券期貨基金違法

活動信息網絡傳播渠道；探索當用戶在搜索、群聊、私信等環節發布上述內容時，網站平台自動

推送警示提醒信息。

專項行動還要求網站平台落實主體責任，有關帳號在發表證券、期貨投資咨詢文章、報告或

者意見時，要在前台「亮牌」執業。加強對「亮牌」信息的實質性審核，通過要求帳號註冊人提

供所在證券、期貨投資咨詢機構相關信息、上傳個人執業資質等方式，加強與公示從業信息的比

對。比對不一致的，要求限期整改，完成整改前暫停其證券、期貨投資諮詢信息發布功能。

