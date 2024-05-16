【提振Ａ股】業內：收取撤單費有助於打擊「幌騙」交易行為

《經濟通通訊社１６日專訊》中證監昨日發布修訂後的《證券市場程序化交易管理規定（試

行）》，要求高頻交易報告系統服務器所在地、系統測試報告、系統故障應急方案等額外信息。

中證監授權證券交易所提高高頻交易收費標準，並考慮收取撤單費等其他費用。證券交易所將對

高頻交易進行重點監管。

《證券時報》引述上海某百億量化私募人士稱，規範程序化交易，加強高頻交易監管，重點

是對申報和撤單筆數與頻率較高的高頻交易實施差異化收費。市場上存在一種「幌騙」交易行為

，即通過在交易中虛假報價再撤單試圖操縱股市，並製造假象企圖誘騙其他交易者，從而影響股

價獲利。對申報、撤單筆數較高者收取撤單費，將有助於打擊「幌騙」交易行為。

上述量化人士表示，中國目前程序化交易投資者報告制度已平穩落地實施，未來將更加規範

，有助於提升量化行業的監管透明度，還能打擊「假量化」和利用程序化交易進行的違法違規行

為。



＊對北向投資者一視同仁＊



此外，《管理規定》還明確，內外資均納入交易報告制度。目前，包括公募、私募、券商和

ＱＦＩＩ在內的各類投資者已納入報告範圍，北向投資者作為內地市場的參與者，納入報告制度

也是應有之義。

中證監市場監管一司司長張望軍張望軍表示，對北向程序化交易進行監管不是對北向投資者

另眼相看，也不是區別對待，而是一視同仁，切實維護各類投資者交易和監管公平性。

目前已研究形成針對北向投資者信息報告的初步思路。在報告內容上，與內地投資者總體保

持一致，包括帳戶基本信息、資金信息、交易策略等。在報告路徑上，考慮先由投資者向香港經

紀商報告，再轉由港交所通過滬深港通監管合作安排，提供給滬深交易所。（ｌｃ）

