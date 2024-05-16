《神州金融》中意財險獲批變為外資獨資險企，中石油退出

《經濟通通訊社１６日專訊》中國首家合資財產保險公司中意財險正式轉變為外資獨資財險

公司。中意財險昨日發布公告稱，國家金融監督管理總局北京監管局批覆同意中石油資本將持有

的該公司５１％的股權轉讓給忠利保險有限公司。轉讓後，忠利保險有限公司持股比例為

１００％，中石油資本不再持有中意財險股權。

去年，中石油資本在北京產權交易所公開掛牌轉讓中意財險５１％股權，轉讓底價為

７﹒７４億元（人民幣．下同）。今年１月，據中國駐米蘭總領事館發布消息稱，意大利忠利集

團以近９９００萬歐元的價格收購中意財險５１％股權，在該公司持股比例達到１００％。忠利

集團表示，此次收購是一項長期戰略投資，目的是在中國發展由集團完全擁有和控制的產險業務

，擴大中國市場份額。

中意財險是２００７年４月經原保監會批准在北京成立，由中石油資本和忠利保險合資組建

的全國性合資財產保險公司，註冊資本金１３億元。這也是中國首家合資財產保險公司。成立之

初，中意財險的中外方股東各持股５０％。２００９年，忠利保險將１％股權轉讓給當時的股東

中石油集團公司，中外方股東的持股比例調整為５１：４９。２０１６年，中石油集團公司又將

５１％股權轉讓給中油資本。

除了中意財險，中石油還與忠利保險合資成立了中意人壽。中意人壽官網簡介顯示，該公司

成立於２００２年，由中石油和意大利忠利保險有限公司合資組建，是中國加入世界貿易組織後

首家獲准成立的中外合資保險公司。２０１６年９月，中方股東中石油將其持有的５０％股權無

償划轉給中石油資本。目前，中意人壽註冊資本３７億元，總資產超過１０００億元。不過，中

石油又於２０１３年成立了中石油專屬財產保險股份有限公司，主要經營中石油內部的相關財產

險、健康險等業務。（ｌｃ）

