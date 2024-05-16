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AH股新聞

16/05/2024 11:18

《神州金融》中意財險獲批變為外資獨資險企，中石油退出

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國首家合資財產保險公司中意財險正式轉變為外資獨資財險
公司。中意財險昨日發布公告稱，國家金融監督管理總局北京監管局批覆同意中石油資本將持有
的該公司５１％的股權轉讓給忠利保險有限公司。轉讓後，忠利保險有限公司持股比例為
１００％，中石油資本不再持有中意財險股權。
　　去年，中石油資本在北京產權交易所公開掛牌轉讓中意財險５１％股權，轉讓底價為
７﹒７４億元（人民幣．下同）。今年１月，據中國駐米蘭總領事館發布消息稱，意大利忠利集
團以近９９００萬歐元的價格收購中意財險５１％股權，在該公司持股比例達到１００％。忠利
集團表示，此次收購是一項長期戰略投資，目的是在中國發展由集團完全擁有和控制的產險業務
，擴大中國市場份額。
　　中意財險是２００７年４月經原保監會批准在北京成立，由中石油資本和忠利保險合資組建
的全國性合資財產保險公司，註冊資本金１３億元。這也是中國首家合資財產保險公司。成立之
初，中意財險的中外方股東各持股５０％。２００９年，忠利保險將１％股權轉讓給當時的股東
中石油集團公司，中外方股東的持股比例調整為５１：４９。２０１６年，中石油集團公司又將
５１％股權轉讓給中油資本。
　　除了中意財險，中石油還與忠利保險合資成立了中意人壽。中意人壽官網簡介顯示，該公司
成立於２００２年，由中石油和意大利忠利保險有限公司合資組建，是中國加入世界貿易組織後
首家獲准成立的中外合資保險公司。２０１６年９月，中方股東中石油將其持有的５０％股權無
償划轉給中石油資本。目前，中意人壽註冊資本３７億元，總資產超過１０００億元。不過，中
石油又於２０１３年成立了中石油專屬財產保險股份有限公司，主要經營中石油內部的相關財產
險、健康險等業務。（ｌｃ）

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