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AH股新聞

16/05/2024 14:58

《中國要聞》報告指內地一季度新經濟行業求職壓力略降

　　《經濟通通訊社１６日專訊》脈脈高聘日前發布的《２０２４春招高薪職業和人才洞察》報
告顯示，今年一季度，新經濟行業人才供需比為１﹒９４，相當於１﹒９４個人競爭１個崗位，
較去年同期的２﹒０５略有降低。
　　其中，純互聯網行業人才供需比下降明顯，從２０２３年一季度的２﹒４１下降至今年的
１﹒８７；而新能源汽車行業人才求職競爭激烈程度上升，從２０２３年一季度的１﹒３４上升
到今年的２﹒０８，報告推測原因是部分企業招聘崗位減少。受人才培養周期和技術門檻影響，
人工智能行業人才緊缺度連續３年在一季度位列前三，今年一季度供需比為１﹒８９。
　　從高薪企業來看，２０２４年一季度，新發崗位平均月薪最高的前十名公司依次為抖音、亞
馬遜、大疆、商湯科技（０００２０）、得物ＡＰＰ、小紅書、理想汽車（０２０１５）、地平
線、攜程（０９９６１）、百度（０９８８８），位居榜首的抖音新發崗位平均薪資為
５５３６３元（人民幣．下同）。其他互聯網巨頭中，百度平均薪資為４６３５９元，螞蟻集團
平均薪資為４６０２６元，京東（０９６１８）平均薪資為４５０６１元，支付寶平均薪資為
４４０７８元，淘寶平均薪資為４１８５５元，騰訊（００７００）沒有進入該榜單前２０。
（ｌｃ）

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