《中國要聞》報告指內地一季度新經濟行業求職壓力略降

《經濟通通訊社１６日專訊》脈脈高聘日前發布的《２０２４春招高薪職業和人才洞察》報

告顯示，今年一季度，新經濟行業人才供需比為１﹒９４，相當於１﹒９４個人競爭１個崗位，

較去年同期的２﹒０５略有降低。

其中，純互聯網行業人才供需比下降明顯，從２０２３年一季度的２﹒４１下降至今年的

１﹒８７；而新能源汽車行業人才求職競爭激烈程度上升，從２０２３年一季度的１﹒３４上升

到今年的２﹒０８，報告推測原因是部分企業招聘崗位減少。受人才培養周期和技術門檻影響，

人工智能行業人才緊缺度連續３年在一季度位列前三，今年一季度供需比為１﹒８９。

從高薪企業來看，２０２４年一季度，新發崗位平均月薪最高的前十名公司依次為抖音、亞

馬遜、大疆、商湯科技（０００２０）、得物ＡＰＰ、小紅書、理想汽車（０２０１５）、地平

線、攜程（０９９６１）、百度（０９８８８），位居榜首的抖音新發崗位平均薪資為

５５３６３元（人民幣．下同）。其他互聯網巨頭中，百度平均薪資為４６３５９元，螞蟻集團

平均薪資為４６０２６元，京東（０９６１８）平均薪資為４５０６１元，支付寶平均薪資為

４４０７８元，淘寶平均薪資為４１８５５元，騰訊（００７００）沒有進入該榜單前２０。

（ｌｃ）

