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16/05/2024 17:18

中國銀行（０３９８８）：張毅辭任副行長等職務，今日起生效

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，因工作
調整，張毅辭去該行執行董事、董事會戰略發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員及副行長
職務，自２０２４年５月１６日起生效。
　　張毅已確認其與該行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知該行股東。（ｈｐ）

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