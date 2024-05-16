《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監擬加強規管程序化交易

《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



把投保貫穿於制度建設監管執法全流程各方面

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中證監１５日在北京舉辦２０２４年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監主席吳清

在活動上致辭稱，中證監將把投資者保護貫穿於資本市場制度建設和監管執法的全流程各方面，

進一步夯實投資者保護的制度基礎，進一步推動提高上市公司質量，進一步推動行業機構提升專

業服務水平，進一步依法嚴打證券違法犯罪行為，進一步暢通投資者維權救濟渠道。



推動高質量發展，提振投資者信心

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專家認為，中證監主席吳清在「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動上提出的五個「進一步」

，充分體現了把投資者保護貫穿到資本市場運行的各環節、資本市場活動的各領域、資本市場發

展的全過程和資本市場監管的全方位的要求。



中證監出台證券市場程序化交易管理規定

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中證監１５日發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》，自１０月８日起正式實施。《管

理規定》提出加強高頻交易監管等內容，旨在促進程序化交易規範發展，維護證券交易秩序和市

場公平。





《上海證券報》



將投保貫穿於制度建設和監管執法全流程各方面

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中證監１５日在北京舉辦２０２４年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監主席吳清

在活動上致辭稱，中證監將把投資者保護貫穿於資本市場制度建設和監管執法的全流程各方面，

進一步夯實投資者保護的制度基礎，進一步推動提高上市公司質量，進一步推動行業機構提升專

業服務水平，進一步依法嚴打證券違法犯罪行為，進一步暢通投資者維權救濟渠道。



新「國九條」後首個「５．１５」活動釋放多重訊號

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業內人士表示，新「國九條」出台後首個「５．１５」活動釋放出了多重訊號：首先，下階段從

監管理念到制度設計，再到監管執法，都將更加體現保護投資者特別是中小投資者的合法權益；

其次，資本市場將更加突出「強本強基」和「嚴監嚴管」；最後，「零容忍」打擊資本市場違法

違規行為依然是下階段的重點工作。



中證監發布三項制度規則

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中證監１５日發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》、《監管規則適用指引－－發行類

第１０號》、《關於完善證券期貨糾紛多元化解機制，深入推進訴源治理的工作方案》等三項與

投資者保護密切相關的制度規則，就程序化交易監管、投資者權益保護、證券期貨糾紛多元化解

機制等工作作出部署。





《證券時報》



夯實投資者保護制度基礎，嚴打證券違法行為

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中證監１５日舉辦２０２４年「５．１５全國投資者保護宣傳日」活動。中證監主席吳清出席活

動並致辭稱，要把投資者保護貫穿於資本市場制度建設和監管執法的全流程各方面，包括進一步

夯實投資者保護的制度基礎，推動提高上市公司質量，推動行業機構提升專業服務水平，依法嚴

打證券違法犯罪行為，暢通投資者維權救濟渠道等。



招股書需刊登發行人致投資者聲明

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中證監１５日發布《監管規則適用指引－發行類第１０號》，即日起實施。中證監表示，指引意

在推動各方樹立對投資者負責的理念，強化擬上市企業行為約束，切實保護投資者利益。



程序化交易規則框架明確，高頻量化迎強監管

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中證監１５日發布修訂後的《證券市場程序化交易管理規定（試行）》。對證券市場程序化交易

監管作出總體性、框架性制度安排，對程序化交易報告管理、交易監測及風險管理、信息系統管

理、高頻交易差異化管理等具體事項作了規定，並授權證券交易所細化業務規則和具體措施。

（ｌｃ）

