《神州經脈》習普會深化中俄關係，傳中央考慮由地方收購存量房

《神州經脈》香港佛誕假期結束，陸股通恢復交易，滬綜指今早（１６日）走高約０﹒５％

，惟午後市況轉弱，個股升跌互見，滬指全日收市升０﹒０８％，報３１２２﹒４點，深成指升

０﹒２１％，創業板指曾飆超過１％，全日收市升幅回落指０﹒２９％。

昨日兩市成交只有７６１１億元（人民幣．下同），創２月１日以來成交新低，而今日兩市

全日成交８４７８億元，按日增加１１﹒４％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１８８，較上個交易日４時３０分收盤

價小升７點子，兩連升，創５月７日以來逾一周新高，全日在７﹒２０７０至７﹒２１９７之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０２０，較上個交易日升２９點子，兩連升，創５月

１０日以來近一周新高，與市場預測偏離收窄至近千點，為３月中旬以來最小偏離，上個交易日

報７﹒１０４９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 俄羅斯總統普京今日凌晨抵達北京，對中國展開為期兩天的國事訪問。中國國家主席習近

平與普京舉行會談，會後見證中俄雙方官員簽署１０項重要合作文件，並簽署關於深化中俄新時

代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。習近平表示，中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國

關係的典範，中俄雙方將繼續秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，不斷深化政治互信。中

俄雙方並一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向，願繼續為歐洲恢復和平發揮建設性作用。普

京明日會轉往黑龍江哈爾濱。



２﹒ 外電報道，國務院正在就化解存量房產向部分監管部門和地方政府徵求意見，擬要求國有

銀行提供貸款資金，支持地方國企以較大折扣價從發展商手中收購未售住宅並改建成保障房。與

此同時，近期武漢、西安、南京、杭州、合肥等地均提出支持企業收購存量房，並明確用途。雲

南大理亦宣布，鼓勵收購存量房作為保障性租賃住房或人才住房，住宅商品房去化周期超過２４

個月的縣市不再新建保障性租賃住房。杭州市臨安區也公告稱，擬在區範圍內收購一批商品住房

用作公共租賃住房。另外，安徽合肥宣布在市內買房可「全家落戶」。



３﹒ 美國周二宣布提高一系列中國進口產品的關稅，涵蓋鋼電動汽車、電腦晶片、鐵和鋁、電

池、太陽能電池和起重機等，將影響價值１８０億美元的中國進口商品，其中電動汽車的關稅從

２５％提高至１００％。中國外長王毅批評，美國頻繁對華施加單邊制裁、濫用３０１關稅，近

乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，當今世界上最典型的霸道霸凌。中國商務部發言人何亞

東則強調，中方堅決反對並已嚴正交涉，中方將採取必要措施，堅決捍衛自身權益。另外，中國

貿促會、中國鋼鐵工業協會均對美國加徵關稅表達強烈不滿。



４﹒ 美國財政部公布的最新數據顯示，中國在今年３月減持７６億美元美國國債至７６７４億

美元，是繼今年１月以來連續第三次減倉，持倉規模降至２００９年以來最低水平，但仍在美國

以外國家或地區之中居第二。



５﹒ 中證監主席吳清昨日表示，為進一步推動提高上市公司質量，當局從上市公司的「入口」

到持續監管，再到「出口」，都正在建立更加嚴格的制度安排。同日中證監發布《證券市場程序

化交易管理規定（試行）》，擬加強高頻交易監管，另外中證監亦就投資者權益保護、證券期貨

糾紛多元化解機制等工作作出部署。《證券時報》引述上海某百億量化私募人士稱，規範程序化

交易，加強高頻交易監管，重點是對申報和撤單筆數與頻率較高的高頻交易實施差異化收費，而

對申報、撤單筆數較高者收取撤單費，將有助於打擊「幌騙」交易行為。



６﹒ 一線城市限購政策放寬持續進行中，北京上月底宣布在現有限購政策基礎上，允許京籍家

庭、京籍單身與非京籍家庭，在五環外增加一套購房指標。《財聯社》今日引述多位知情人士稱

，有內部文件正在發文流程中，涉及優化家庭住房貸款套數認定標準等，購房時會核實購房套數

，分為首套、二套以及視同二套管理（五環外）。如果核查套數是視同二套管理（五環外），則

按照二套房貸款。報道引述銀行個貸部人員表示，「第三套房」貸款參照二套房首付和房貸利率

執行。不過也有多家銀行稱，具體細則還沒有出來，正在制定中。



７﹒ 美國眾議院監督與問責委員會周三（１５日）以壓倒性票數表決批准《生物安全法案》，

未來將有待眾議院和參議院全體會議表決通過，再由總統拜登簽署生效。法案將限制美國藥廠和

醫療保健公司，與包括藥明康德在內的中國生物技術公司開展業務。藥明康德批評，法案內容包

括但不限於移除此前針對藥明康德的各種指稱；以及增加一項不溯及既往條款，即豁免在擬議限

制性條款生效前簽訂的現有合同，但卻仍將藥明康德的公司名稱保留在「予以關注的生物技術公

司」的定義中。藥明康德表示，強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的定義，並強調藥

明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險。



８﹒ 蔚來昨日正式發布第二品牌「樂道」以及樂道旗下首款車型Ｌ６０，預售價２１﹒９９萬

元，將於９月上市並交付。蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，樂道與蔚來兩品牌既會有協同，

也會有區隔，而「預計一年左右的時間，蔚來的第三品牌也會面向市場」。蔚來汽車董事長兼

ＣＥＯ李斌則表示，目前樂道的研發、營銷等資金已經包含在蔚來的投入費用當中，樂道不會成

為獨立公司，未來也不會考慮單獨上市。（ｓｌ）

