《鍾之日記》救內房放大招，港股再上一階

《鍾之日記》５月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



今天美股三大指數同創收市新高，因數據顯示美國通脹降溫，市場預期聯儲局可能在年內加

快減息步伐，聯儲局在９月減息的機會逾７０％。美國寬鬆可期，加上內地傳出招應對消化過剩

房產，港股休市一日後今天顯著造好，恒生指數今日最多升３６９點，高見１９４４２，創去年

８月７日以來新高，然而內地即將公布重磅經濟數據，尾市稍見走弱，恒指全日收報１９３７６

，升３０２點或升１﹒６％。值得留意的是今日主板成交驚見２０４９億元，為２０２２年１２

月５日以來成交最大。

技術走勢方面，恒指今日高開後走勢向上，一度高見１９４４２，距２００００關又近一步

，如無意外，本月底前上試２００００關只是時間問題。



＊Ａ股載浮載沉，等待重磅數據公布＊



香港佛誕假期結束，陸股通恢復交易，滬綜指今早走高約０﹒５％，惟午後市況轉弱，個股

升跌互見，滬指全日收市升０﹒０８％，報３１２２﹒４點，深成指升０﹒２１％，創業板指曾

飆超過１％，全日收市升幅回落指０﹒２９％。

昨日兩市成交只有７６１１億元人民幣，創２月１日以來成交新低，而今日兩市全日成交

８４７８億元人民幣，按日增加１１﹒４％。

後市方面，關注明日國家統計局將公布一系列４月重磅經濟數據，包括工業生產、零售消費

、投資、房地產開發、失業率等。



＊中央傳出手去庫存，內房股振奮＊



內房去庫存壓力大，市傳中央將出手救市。外電消息指，國務院正向部分省份和政府機構徵

求意見，或要求各地方國企在國有銀行支持下，低價收購發展商未售出單位，當中相當大部分住

房將轉為保障房。該方案規模巨大，且標誌著政府救市行動進入新階段。

下午國家發改委黨組就在《求是》雜誌撰文，提到推進保障性住房建設，加快構建房地產發

展新模式，似乎側面證實了政府集中收購商品房轉為保障房的消息？

杭州市臨安區有先行例子，當地住建局近日公告稱，將收購一批商品住房用作公共租賃住房

，還列出方案具體要求，例如會以整幢樓作為基本收購單位，房源面積不超過１萬平方米，須為

現房或一年內具備交付條件的期房等等。

市場憧憬中央著手化解存量房產，內房股普遍造好，世茂集團（００８１３）大升１８％，

萬科（０２２０２）漲１６％，龍湖（００９６０）升１１％，融創中國（０１９１８）揚

１０﹒５％，越秀地產（００１２３）收升８﹒８％，華潤置地（０１１０９）升約３﹒６％。



＊ＭＬＦ續做不降息，中資金融股發力衝＊



港股錄得大成交兼刷新高，衝擊兩萬關看似志在必得，中資金融股今日發力向前衝，中國平

安（０２３１８）飆７﹒１％，國壽（０２６２８）漲６﹒４％，新華保險（０１３３６）升

３﹒８％，人保（０１３３９）升２﹒２％；四大行方面，建行（００９３９）漲６﹒１％，工

行（０１３９８）升５﹒４％，中行（０３９８８）走高４﹒９％，農行（０１２８８）升

３﹒５％。

人行昨日（１５日）進行１２５０億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率持平於

２﹒５％，當日實現零回籠零投放。《上海證券報》引述業內分析認為，這主要與市場資金面相

對寬鬆、銀行體系流動性合理充裕有關。ＭＬＦ等量續作或代替降準配合特別國債發行，對沖資

金面影響，展望後續貨幣政策操作，多位市場人士表示，降準降息窗口或後移。

另外，美國財政部公布的最新數據顯示，今年３月中國減持７６億美元美國國債至７６７４

億美元，是繼２０２４年１月以來連續第三次減倉，持倉規模降至２００９年以來最低水平，但

仍在美國以外國家或地區之中居第二。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

